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Леонід Кравчук вийшов з коми

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Випусковий редактор Сьогодні Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
6 вересня, 13:21
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Він частково прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може
Леонід Кравчук знаходиться в реанімації німецької клініки "Munich university clinic"
Леонід Кравчук знаходиться в реанімації німецької клініки "Munich university clinic" / Фото: Getty Images

Перший президент України, 87-річний Леонід Кравчук, який переніс складну операцію, вийшов з коми, але говорити поки що не в змозі.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Країни", посилаючись на джерела в оточенні ексглави держави.

У цей момент Кравчук перебуває в реанімації клініки в Мюнхені "Munich university clinic". Туди його переправили після складної операції, яку він переніс в Україні. У лікарні з Кравчуком постійно перебуває його онук Андрій.

"Він частково прийшов до тями, йому роблять різні аналізи і дослідження, щоб зрозуміти, як він потрапив в стан коми. І головне – які шанси на повне відновлення. Наскільки мені відомо, він прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може", – повідомляє джерело.

Операція на серці

Нагадаємо, операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті і почувається добре.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів більше місяця в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

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