Заменят ли в ТКГ Кравчука? Есть ответ

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, планируют ли искать замену в ТКГ Леониду Кравчуку, который все еще проходит реабилитацию после операции на сердце.
В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что пока такой вариант не рассматривается.
"Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", — отметил Гармаш.
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Проблемы с сердцем у Кравчука
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