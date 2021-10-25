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Заменят ли в ТКГ Кравчука? Есть ответ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 октября, 16:57
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Сергей Гармаш заявил, что сейчас есть люди, которые заменяют Кравчука
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Фото: Getty Images

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, планируют ли искать замену в ТКГ Леониду Кравчуку, который все еще проходит реабилитацию после операции на сердце.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что пока такой вариант не рассматривается.

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"Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", — отметил Гармаш.

Проблемы с сердцем у Кравчука

  • Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. После стало известно, что она якобы прошла по плану, без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.
  • В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, кто заменит Кравчука в ТКГ, пока тот лечится.

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