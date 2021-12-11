Забросав камнями и ослепив пограничников Польши – Беларусь отправила в ЕС новых нелегалов

Польские пограничники сообщили, что против них белорусы постоянно применяют тактику ослепления

На границе с Польшей остаются сотни мигрантов, которые хотят перебраться в ЕС / Коллаж "Сегодня"

В пятницу ночью в Польшу с территории Беларуси прорвалась группа нелегальных мигрантов. По данным польских пограничников, им помогли белорусские силовики, которые ослепили польских солдат лазерами и бросали в них камни.

Об этом сообщает польское издание pap.pl.

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Что произошло

Согласно сообщению польских пограничников, в пятницу границу пытался пересечь 41 человек. На участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из 28 иностранцев силой форсировала границу. Вынесено 10 постановлений о выезде с территории Республики Польша.

Позже с официальным заявлением выступила представитель пограничной службы Польши Анна Михальская, которая заявила, что нелегалам помогали белорусские пограничники.

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"Польские офицеры были ослеплены, их забросали камнями белорусские службы", - сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

По словам Михальской, с белорусской стороны постоянно применяют тактику ослепления. На этот раз никто не пострадал, а всех прорвавшихся вернули обратно.

Ситуация