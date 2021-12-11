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Забросав камнями и ослепив пограничников Польши – Беларусь отправила в ЕС новых нелегалов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 15:35
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Польские пограничники сообщили, что против них белорусы постоянно применяют тактику ослепления
На границе с Польшей остаются сотни мигрантов, которые хотят перебраться в ЕС / Коллаж "Сегодня"
На границе с Польшей остаются сотни мигрантов, которые хотят перебраться в ЕС / Коллаж "Сегодня"

В пятницу ночью в Польшу с территории Беларуси прорвалась группа нелегальных мигрантов. По данным польских пограничников, им помогли белорусские силовики, которые ослепили польских солдат лазерами и бросали в них камни.

Об этом сообщает польское издание pap.pl.

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Что произошло

Согласно сообщению польских пограничников, в пятницу границу пытался пересечь 41 человек. На участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из 28 иностранцев силой форсировала границу. Вынесено 10 постановлений о выезде с территории Республики Польша.

Позже с официальным заявлением выступила представитель пограничной службы Польши Анна Михальская, которая заявила, что нелегалам помогали белорусские пограничники.

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"Польские офицеры были ослеплены, их забросали камнями белорусские службы", - сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

По словам Михальской, с белорусской стороны постоянно применяют тактику ослепления. На этот раз никто не пострадал, а всех прорвавшихся вернули обратно.

Ситуация

  • При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) определился с позицией относительно нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в страны Европейского Союза с территории Беларуси. ЕСПЧ запретил высылать мигрантов обратно в Беларусь.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они ожидают новой волны нелегальных мигрантов. По данным Варшавы, существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
  • Беларусь получила свой первый пакет санкций за организацию миграционного кризиса на восточных границах ЕС. Под санкции попал даже средний сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Лукашенко не видит ничего зазорного в том, что его пограничники помогают мигрантам добраться туда, куда они и планировали. В интервью Би-Би-Си он сказал: "Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, – Авт.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться".

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