Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Влада Події

Закидавши камінням та засліпивши прикордонників Польщі – Білорусь відправила до ЄС нових нелегалів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 грудня, 15:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Польські прикордонники повідомили, що проти них білоруси постійно застосовують тактику засліплення
На кордоні з Польщею залишаються сотні мігрантів, які хочуть перебратися до ЄС / Колаж "Сьогодні"
На кордоні з Польщею залишаються сотні мігрантів, які хочуть перебратися до ЄС / Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю вночі до Польщі з території Білорусі прорвалася група нелегальних мігрантів. За даними польських прикордонників, їм допомогли білоруські силовики, які засліпили польських солдатів лазерами і кидали в них каміння.

Про це повідомляє польське видання pap.pl.

Реклама

Що сталося

Згідно повідомленню польських прикордонників, у п'ятницю кордон намагалася перетнути 41 людина. На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із 28 іноземців силою форсувала кордон. Винесено 10 ухвал про виїзд з території Республіки Польща.

Пізніше з офіційною заявою виступила представник прикордонної служби Польщі Ганна Михальська, яка заявила, що нелегалам допомагали білоруські прикордонники.

Реклама

"Польські офіцери були засліплені, їх закидали камінням білоруські служби", – повідомила прес-секретар прикордонної служби лейтенант Ганна Михальська.

За словами Михальської, з білоруського боку постійно застосовують тактику засліплення. Цього разу ніхто не постраждав, а всіх, хто прорвався, повернули назад.

Ситуація

  • При цьому Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився із позицією щодо нелегальних мігрантів, яким вдалося проникнути до країн Європейського Союзу з території Білорусі. ЄСПЛ заборонив висилати мігрантів назад до Білорусі.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони очікують на нову хвилю нелегальних мігрантів. За даними Варшави, існує ризик появи сухопутного маршруту міграції з Афганістану в ЄС через Росію.
  • Білорусь одержала свій перший пакет санкцій за організацію міграційної кризи на східних кордонах ЄС. Під санкції потрапив навіть середній син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
  • Лукашенко не бачить нічого поганого в тому, що його прикордонники допомагають мігрантам дістатися туди, куди вони й планували. В інтерв'ю Бі-Бі-Сі він сказав: "Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, – Авт.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

62 962

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти