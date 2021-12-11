Закидавши камінням та засліпивши прикордонників Польщі – Білорусь відправила до ЄС нових нелегалів

Польські прикордонники повідомили, що проти них білоруси постійно застосовують тактику засліплення

На кордоні з Польщею залишаються сотні мігрантів, які хочуть перебратися до ЄС / Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю вночі до Польщі з території Білорусі прорвалася група нелегальних мігрантів. За даними польських прикордонників, їм допомогли білоруські силовики, які засліпили польських солдатів лазерами і кидали в них каміння.

Про це повідомляє польське видання pap.pl.

Реклама

Що сталося

Згідно повідомленню польських прикордонників, у п'ятницю кордон намагалася перетнути 41 людина. На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із 28 іноземців силою форсувала кордон. Винесено 10 ухвал про виїзд з території Республіки Польща.

Пізніше з офіційною заявою виступила представник прикордонної служби Польщі Ганна Михальська, яка заявила, що нелегалам допомагали білоруські прикордонники.

Реклама

"Польські офіцери були засліплені, їх закидали камінням білоруські служби", – повідомила прес-секретар прикордонної служби лейтенант Ганна Михальська.

За словами Михальської, з білоруського боку постійно застосовують тактику засліплення. Цього разу ніхто не постраждав, а всіх, хто прорвався, повернули назад.

Ситуація