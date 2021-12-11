Закидавши камінням та засліпивши прикордонників Польщі – Білорусь відправила до ЄС нових нелегалів

У п'ятницю вночі до Польщі з території Білорусі прорвалася група нелегальних мігрантів. За даними польських прикордонників, їм допомогли білоруські силовики, які засліпили польських солдатів лазерами і кидали в них каміння.
Про це повідомляє польське видання pap.pl.
Що сталося
Згідно повідомленню польських прикордонників, у п'ятницю кордон намагалася перетнути 41 людина. На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із 28 іноземців силою форсувала кордон. Винесено 10 ухвал про виїзд з території Республіки Польща.
Далі по темі
Пізніше з офіційною заявою виступила представник прикордонної служби Польщі Ганна Михальська, яка заявила, що нелегалам допомагали білоруські прикордонники.
"Польські офіцери були засліплені, їх закидали камінням білоруські служби", – повідомила прес-секретар прикордонної служби лейтенант Ганна Михальська.
За словами Михальської, з білоруського боку постійно застосовують тактику засліплення. Цього разу ніхто не постраждав, а всіх, хто прорвався, повернули назад.
Ситуація
- При цьому Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився із позицією щодо нелегальних мігрантів, яким вдалося проникнути до країн Європейського Союзу з території Білорусі. ЄСПЛ заборонив висилати мігрантів назад до Білорусі.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони очікують на нову хвилю нелегальних мігрантів. За даними Варшави, існує ризик появи сухопутного маршруту міграції з Афганістану в ЄС через Росію.
- Білорусь одержала свій перший пакет санкцій за організацію міграційної кризи на східних кордонах ЄС. Під санкції потрапив навіть середній син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
- Лукашенко не бачить нічого поганого в тому, що його прикордонники допомагають мігрантам дістатися туди, куди вони й планували. В інтерв'ю Бі-Бі-Сі він сказав: "Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, – Авт.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися".