Хто прорвався, залишаться в ЄС – рішення ЄСПЛ щодо мігрантів із Білорусі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився із позицією щодо нелегальних мігрантів, яким вдалося проникнути до країн Європейського Союзу з території Білорусі. ЄСПЛ заборонив висилати мігрантів назад до Білорусі.
Про це повідомляється на сайті Європейського суду з прав людини.
Рішення
"У більшості скарг, коли заявники стверджували, що перебувають у Польщі і просили не надсилати їх назад до Білорусі, суд застосував правило 39 на встановлений строк і ухвалив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно були на території Польщі", – йдеться у рішенні європейського суду. Таким чином суд визнав, що Білорусь є країною, де для людей існує загроза життю чи здоров'ю.
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Правило 39 регламенту ЄСПЛ передбачає можливість застосування попередніх заходів, рішення щодо яких суд приймає оперативно та воно є обов'язковим для виконання.
Ситуація на кордоні
- У Білорусі мігранти, які проживають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони очікують на нову хвилю нелегальних мігрантів. За даними Варшави, існує ризик появи сухопутного маршруту міграції з Афганістану в ЄС через Росію
- Мінськ же продовжує влаштовувати провокації на кордоні. На території гміни Черемха у Польщі ввечері 2 грудня білоруські прикордонники лазерами та стробоскопами засліплювали польських поліцейських, які намагалися зупинити черговий прорив мігрантів через кордон.
- Тим часом Білорусь одержала свій перший пакет санкцій за організацію міграційної кризи на східних кордонах ЄС. Під санкції потрапив навіть середній син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Також Лукашенко висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.