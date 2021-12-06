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Кто прорвался, останутся в ЕС – решение ЕСПЧ по мигрантам из Беларуси

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 декабря, 19:32
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ЕСПЧ запретил высылать нелегалов обратно в Беларусь
Теперь задача польских пограничников никого не пропустить / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Теперь задача польских пограничников никого не пропустить / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) определился с позицией относительно нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в страны Европейского Союза с территории Беларуси. ЕСПЧ запретил высылать мигрантов обратно в Беларусь.

Об этом сообщается на сайте Европейского суда по правам человека.

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Решение

"В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", – говорится в решении Европейского суда. Таким образом суд признал, что Беларусь является страной, где для людей существует угроза жизни или здоровью.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно и оно обязательно для исполнения.

Ситуация на границе

  • В Беларуси мигранты, которые проживают во временном приюте на складах логистического центра, устроили акцию протеста.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они ожидают новой волны нелегальных мигрантов. По данным Варшавы, существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
  • Минск же продолжает устраивать провокации на границе. На территории гмины Черемха в Польше вечером 2 декабря белорусские пограничники лазерами и стробоскопами ослепляли польских полицейских, которые пытались остановить очередной прорыв мигрантов через границу.
  • Тем временем Беларусь получила свой первый пакет санкций за организацию миграционного кризиса на восточных границах ЕС. Под санкции попал даже средний сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Также Лукашенко высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

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Анна Ткаченко

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