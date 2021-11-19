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Лукашенко о спецназе на границе: "Мы – славяне, можем помочь мигрантам"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 19:46
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Диктатор заявил, что нужно помочь людям добраться до Германии
На границе с Польшей слышна стрельба, силовики контролируют ситуацию
На границе с Польшей слышна стрельба, силовики контролируют ситуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусские силовики могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей. Но это, по мнению непризнанного лидера Беларуси, нормально – нужно же людям помочь.

Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.

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Помощь славян

"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, – Авт.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – заявил журналистам Лукашенко.

При этом он не считает себя виновным в возникновении миграционного кризиса.

"Я сказал им (Западу, – Авт.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать. Потому что они же не едут в мою страну", – дал вескую аргументацию диктатор.

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Миграционный кризис

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