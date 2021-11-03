Яценюк в суде разберется с бородатыми фейками от людей Януковича

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство в связи с постоянными обвинениями от представителей семьи беглого президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила пресс-служба Яценюка.
Заявление
"Пропагандисты интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем "семьи Януковича" Александром Клименко, будут отвечать в суде за распространение фейков. В частности, автор и ведущая (как указано на Klimenko Time – Армина Хачатрян) в одном из своих последних публичных продуктов жизнедеятельности озвучила перечень бородатых фейков, подавая их как факт. При том, что фейки уже неоднократно опровергались в суде: "миллиард Яценюка", "24 виллы", "иммиграция в США" и т.д.", – говорится в заявлении пресс-службы.
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В сообщении отметили, что информационные каналы Клименко значатся в списке источников, распространяющих антизападную риторику и российские пропагандистские сообщения. Однако пока власти Украины думают, как с ними бороться, Яценюк "заставит их отвечать за ложь в суде".
Хорошая практика
- Арсению Яценюку уже не раз удавалось отстоять в суде свое честное имя. Например, в 2018 году политик выиграл у блогера Олега Соскина суд по делу о клевете. Тогда блогер заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".
- В 2019 году Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины.
- На странице Facebook блогер извинилась за ложь и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.