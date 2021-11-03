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Яценюк в суде разберется с бородатыми фейками от людей Януковича

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 ноября, 18:20
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Ранее Арсению Яценюку удалось опровергнуть в суде заявления о краже денег на "Стене" и проживании за границей
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк готов в суде доказать свою правоту / Коллаж "Сегодня"
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк готов в суде доказать свою правоту / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство в связи с постоянными обвинениями от представителей семьи беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба Яценюка.

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Заявление

"Пропагандисты интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем "семьи Януковича" Александром Клименко, будут отвечать в суде за распространение фейков. В частности, автор и ведущая (как указано на Klimenko Time – Армина Хачатрян) в одном из своих последних публичных продуктов жизнедеятельности озвучила перечень бородатых фейков, подавая их как факт. При том, что фейки уже неоднократно опровергались в суде: "миллиард Яценюка", "24 виллы", "иммиграция в США" и т.д.", – говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении отметили, что информационные каналы Клименко значатся в списке источников, распространяющих антизападную риторику и российские пропагандистские сообщения. Однако пока власти Украины думают, как с ними бороться, Яценюк "заставит их отвечать за ложь в суде".

Хорошая практика

  • Арсению Яценюку уже не раз удавалось отстоять в суде свое честное имя. Например, в 2018 году политик выиграл у блогера Олега Соскина суд по делу о клевете. Тогда блогер заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".
  • В 2019 году Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины.
  • На странице Facebook блогер извинилась за ложь и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.

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