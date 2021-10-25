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СНБО составил список "пророссийских" Telegram-каналов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 октября, 19:22
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Анализ был проведен на основе публикаций о словаре СНБО терминов и словосочетаний по Крыму, "ЛНР" и "ДНР"

Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) понадобилось пять дней, чтобы провести анализ и составить отчет пророссийски настроенных аккаунтов и телеграм-каналов. Речь пока не идет о блокировки этих каналов на территории Украины.

Об этом сообщается на сайт СНБО.

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Изучали реакцию на Глоссарий

В опубликованном отчете сказано, что предмет анализа сегодняшнего отчета – аккаунты и телеграм-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о Глоссарии:

  • Klymenko Time
  • VESTI
  • Шептун
  • First
  • Новоstnoy.

А также аккаунты персональных блогов:

  • • Юрий Ткачёв
  • Андрей Манчук
  • Корнилов,
  • Максим Могильницкий,
  • Вадим Рабинович,
  • Moroz.Live.

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграм-каналы, которые непосредственно
связанные с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным
нарративом стало унижение национального достоинства украицев, особенно Революции Достоинства, которую называют "переворотом", – сказано в отчете.

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Связи

В отчете сказано, что указанные телеграм-каналы являются своеобразными "хаббами" для репостов публикаций менее популярными каналами.

""@A_menejer", кроме уже упоминавшихся каналов, администрует известные пропроссийские каналы "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Еще один канал, отреагировал репостом с Klymenko Time – Новоstnoy – так же администрируется лицом "@A_menejer". Новоstnoy (3800 подписчиков) – это канал-прокладка, которая используется для распостранения публикаций проклемлевсих каналов", – сказано в отчете.

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В СНБО отмечают, чтобы убедиться, что все эти каналы взаимосвязаны, нужно только
ознакомиться со статистикой на открытом ресурсе tgstats. Приведенные данные свидетельствуют, что названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных каналов, которые активно распространяют публикацию Klymenko Time.

"Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой
разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта
сеть ориентирована на проведение дискредитационная дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывание внутриполитической ситуации", – сказано в резолюционной части отчета СНБО.

СНБО
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