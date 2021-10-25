СНБО составил список "пророссийских" Telegram-каналов

Анализ был проведен на основе публикаций о словаре СНБО терминов и словосочетаний по Крыму, "ЛНР" и "ДНР"

Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) понадобилось пять дней, чтобы провести анализ и составить отчет пророссийски настроенных аккаунтов и телеграм-каналов. Речь пока не идет о блокировки этих каналов на территории Украины.

Об этом сообщается на сайт СНБО.

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Изучали реакцию на Глоссарий

В опубликованном отчете сказано, что предмет анализа сегодняшнего отчета – аккаунты и телеграм-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о Глоссарии:

Klymenko Time

VESTI

Шептун

First

Новоstnoy.

А также аккаунты персональных блогов:

• Юрий Ткачёв

Андрей Манчук

Корнилов,

Максим Могильницкий,

Вадим Рабинович,

Moroz.Live.

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграм-каналы, которые непосредственно

связанные с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным

нарративом стало унижение национального достоинства украицев, особенно Революции Достоинства, которую называют "переворотом", – сказано в отчете.

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Связи

В отчете сказано, что указанные телеграм-каналы являются своеобразными "хаббами" для репостов публикаций менее популярными каналами.

""@A_menejer", кроме уже упоминавшихся каналов, администрует известные пропроссийские каналы "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Еще один канал, отреагировал репостом с Klymenko Time – Новоstnoy – так же администрируется лицом "@A_menejer". Новоstnoy (3800 подписчиков) – это канал-прокладка, которая используется для распостранения публикаций проклемлевсих каналов", – сказано в отчете.

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В СНБО отмечают, чтобы убедиться, что все эти каналы взаимосвязаны, нужно только

ознакомиться со статистикой на открытом ресурсе tgstats. Приведенные данные свидетельствуют, что названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных каналов, которые активно распространяют публикацию Klymenko Time.

"Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой

разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта

сеть ориентирована на проведение дискредитационная дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывание внутриполитической ситуации", – сказано в резолюционной части отчета СНБО.