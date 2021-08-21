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Зеленский одобрил санкции против Гужвы, Шария и "Страны"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 августа, 15:19
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Интернет-провайдерам поручено заблокировать доступ к информационным ресурсам, которыми владеют эти люди
Зеленский подписал указы о санкциях
Зеленский подписал указы о санкциях / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении главного редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы и его информресурса, а также в отношении журналиста Анатолия Шария.

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Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Кроме выше указанных лиц санкции также введены против:

  • Анны Солнцевой;
  • Любви Лукашиной;
  • Аллы Бондаренко;
  • Ольги (Бондаренко) Шарий.

Также санкции наложены на активы, которые аффилированы с указанными выше лицами: сайты Шарий.net, Страна.ua. В указе отмечается, что интернет-провайдеры должны заблокировать доступы к этим веб-ресурсам и их страницам в соцсетях и YouTube. Также блокируются активы – указанные лица не смогут временно пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

Ограничительные меры введены на три года.

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Дела Гужвы и Шария

  • Летом в 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.
  • Тогда Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.
  • В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
  • В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

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