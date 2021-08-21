Зеленский одобрил санкции против Гужвы, Шария и "Страны"

Интернет-провайдерам поручено заблокировать доступ к информационным ресурсам, которыми владеют эти люди

Зеленский подписал указы о санкциях / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении главного редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы и его информресурса, а также в отношении журналиста Анатолия Шария.

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Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Кроме выше указанных лиц санкции также введены против:

Анны Солнцевой;

Любви Лукашиной;

Аллы Бондаренко;

Ольги (Бондаренко) Шарий.

Также санкции наложены на активы, которые аффилированы с указанными выше лицами: сайты Шарий.net, Страна.ua. В указе отмечается, что интернет-провайдеры должны заблокировать доступы к этим веб-ресурсам и их страницам в соцсетях и YouTube. Также блокируются активы – указанные лица не смогут временно пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

Ограничительные меры введены на три года.

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Дела Гужвы и Шария