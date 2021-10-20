СНБО создал словарь российской пропаганды. Как правильно писать "ополчение Донбасса" и "русский мир"

СНБО разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией

Так называемый "Крымский мост" еще и незаконное строение / Коллаж "Сегодня"

Украина определила термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и отдельных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

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"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии. Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов госвласти разработана "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым,. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

Как писать и говорить

Помимо всем известного российского "На Украине" поясняется правильное написание таких словосочетаний:

"в Донбассе" – на Донбассе;

"ближнее зарубежье" – Постсоветское пространство или Новая Восточная Европа;

"Русский мир, Русский православный мир" – идеология (доктрина) "русского мира";

"Малороссия" – Украина;

"Великая Отечественная война" – Вторая мировая война или Советско-германская война;

"аннексированные территории Украина" – временно оккупированные территории Украины;

"заложник" – в зависимости от контекста "гражданские заложники" или "военнопленные";

"государственный переворот", "мятеж", "цветная революция 2014 на Украине" – Революция Достоинства;

"воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" – временная оккупация (Россией) Крыма или захват Россией Крыма;

"Гражданская война на Украине", "внутренний конфликт на Украине" – вооруженная агрессия России против Украины или российско-украинская война;

"Российско-украинский конфликт" – "Вооруженная агрессия России против Украины";

"Вооруженные формирования Украина", "каратели", "Армия Киева" – Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Национальная гвардия;

"Республика Крым и Севастополь, город РФ федерального значения" – Временно оккупированный Крымский полуостров;

"Агрессия Украины против граждан Донбасса" – Отражение агрессии России против Украина;

"Крымские власти Министерства и ведомства Республики Крым" – Оккупационные власти Крыма;

"Русская весна" в Крыму – Российское вторжение в Крым или Захват Россией Крыма;

"Вежливые люди" ("Вежливые человечки") – Российские силовики, российский спецназ, участники российской спецоперации по оккупации Крыма;

"Крымский мост" – Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ или так называемый "Крымский мост";

"Магистральный газопровод "Краснодарский край- Крым" – Газопровод, построенный с нарушением законов Украины;

"ДНР"/"ЛНР" – ОРДО/ОРЛО или временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей;

"Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" – временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО;

"Референдумы в ДНР и ЛНР" – Псевдореферендумы или фальсифицированные референдумы;

"Народ Донбасса" – Жители ОРДЛО, что находятся под временной оккупацией России;

"Ополчение Донбасса" – незаконные вооруженные формирования (НВФ), организованы РФ на территории ОРДЛО;

"Вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР" – Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

"Государственная граница ДНР/ЛНР" – Граница Украины с РФ в ОРДЛО;

"Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" – так называемые документы, выпущенные русской оккупационной администрацией;

"Предприятия ДНР/ЛНР – Торговля товарами (Ведение бизнеса) с нарушением украинского законодательства.

В СНБО сообщают, что Глоссарий рекомендуется для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора.

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Оккупация Крыма Россией