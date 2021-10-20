СНБО создал словарь российской пропаганды. Как правильно писать "ополчение Донбасса" и "русский мир"

Украина определила термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и отдельных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии. Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов госвласти разработана "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым,. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.
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Помимо всем известного российского "На Украине" поясняется правильное написание таких словосочетаний:
- "в Донбассе" – на Донбассе;
- "ближнее зарубежье" – Постсоветское пространство или Новая Восточная Европа;
- "Русский мир, Русский православный мир" – идеология (доктрина) "русского мира";
- "Малороссия" – Украина;
- "Великая Отечественная война" – Вторая мировая война или Советско-германская война;
- "аннексированные территории Украина" – временно оккупированные территории Украины;
- "заложник" – в зависимости от контекста "гражданские заложники" или "военнопленные";
- "государственный переворот", "мятеж", "цветная революция 2014 на Украине" – Революция Достоинства;
- "воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" – временная оккупация (Россией) Крыма или захват Россией Крыма;
- "Гражданская война на Украине", "внутренний конфликт на Украине" – вооруженная агрессия России против Украины или российско-украинская война;
- "Российско-украинский конфликт" – "Вооруженная агрессия России против Украины";
- "Вооруженные формирования Украина", "каратели", "Армия Киева" – Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Национальная гвардия;
- "Республика Крым и Севастополь, город РФ федерального значения" – Временно оккупированный Крымский полуостров;
- "Агрессия Украины против граждан Донбасса" – Отражение агрессии России против Украина;
- "Крымские власти Министерства и ведомства Республики Крым" – Оккупационные власти Крыма;
- "Русская весна" в Крыму – Российское вторжение в Крым или Захват Россией Крыма;
- "Вежливые люди" ("Вежливые человечки") – Российские силовики, российский спецназ, участники российской спецоперации по оккупации Крыма;
- "Крымский мост" – Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ или так называемый "Крымский мост";
- "Магистральный газопровод "Краснодарский край- Крым" – Газопровод, построенный с нарушением законов Украины;
- "ДНР"/"ЛНР" – ОРДО/ОРЛО или временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей;
- "Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" – временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО;
- "Референдумы в ДНР и ЛНР" – Псевдореферендумы или фальсифицированные референдумы;
- "Народ Донбасса" – Жители ОРДЛО, что находятся под временной оккупацией России;
- "Ополчение Донбасса" – незаконные вооруженные формирования (НВФ), организованы РФ на территории ОРДЛО;
- "Вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР" – Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- "Государственная граница ДНР/ЛНР" – Граница Украины с РФ в ОРДЛО;
- "Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" – так называемые документы, выпущенные русской оккупационной администрацией;
- "Предприятия ДНР/ЛНР – Торговля товарами (Ведение бизнеса) с нарушением украинского законодательства.
В СНБО сообщают, что Глоссарий рекомендуется для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора.
Оккупация Крыма Россией
- Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после сначала захвата "вежливыми человечками" административных ведомств, а затем проведения превдореферендума.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
- 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
- В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
- Нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно.
- Сейчас Россия организовала в оккупированном Крыму перепись населения.