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СНБО создал словарь российской пропаганды. Как правильно писать "ополчение Донбасса" и "русский мир"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 15:35
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СНБО разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией
Так называемый "Крымский мост" еще и незаконное строение / Коллаж "Сегодня"
Так называемый "Крымский мост" еще и незаконное строение / Коллаж "Сегодня"

Украина определила термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и отдельных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

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"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии. Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов госвласти разработана "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым,. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

Как писать и говорить

Помимо всем известного российского "На Украине" поясняется правильное написание таких словосочетаний:

  • "в Донбассе" – на Донбассе;
  • "ближнее зарубежье" – Постсоветское пространство или Новая Восточная Европа;
  • "Русский мир, Русский православный мир" – идеология (доктрина) "русского мира";
  • "Малороссия" – Украина;
  • "Великая Отечественная война" – Вторая мировая война или Советско-германская война;
  • "аннексированные территории Украина" – временно оккупированные территории Украины;
  • "заложник" – в зависимости от контекста "гражданские заложники" или "военнопленные";
  • "государственный переворот", "мятеж", "цветная революция 2014 на Украине" – Революция Достоинства;
  • "воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" – временная оккупация (Россией) Крыма или захват Россией Крыма;
  • "Гражданская война на Украине", "внутренний конфликт на Украине" – вооруженная агрессия России против Украины или российско-украинская война;
  • "Российско-украинский конфликт" – "Вооруженная агрессия России против Украины";
  • "Вооруженные формирования Украина", "каратели", "Армия Киева" – Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Национальная гвардия;
  • "Республика Крым и Севастополь, город РФ федерального значения" – Временно оккупированный Крымский полуостров;
  • "Агрессия Украины против граждан Донбасса" – Отражение агрессии России против Украина;
  • "Крымские власти Министерства и ведомства Республики Крым" – Оккупационные власти Крыма;
  • "Русская весна" в Крыму – Российское вторжение в Крым или Захват Россией Крыма;
  • "Вежливые люди" ("Вежливые человечки") – Российские силовики, российский спецназ, участники российской спецоперации по оккупации Крыма;
  • "Крымский мост" – Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ или так называемый "Крымский мост";
  • "Магистральный газопровод "Краснодарский край- Крым" – Газопровод, построенный с нарушением законов Украины;
  • "ДНР"/"ЛНР" – ОРДО/ОРЛО или временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей;
  • "Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" – временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО;
  • "Референдумы в ДНР и ЛНР" – Псевдореферендумы или фальсифицированные референдумы;
  • "Народ Донбасса" – Жители ОРДЛО, что находятся под временной оккупацией России;
  • "Ополчение Донбасса" – незаконные вооруженные формирования (НВФ), организованы РФ на территории ОРДЛО;
  • "Вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР" – Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • "Государственная граница ДНР/ЛНР" – Граница Украины с РФ в ОРДЛО;
  • "Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" – так называемые документы, выпущенные русской оккупационной администрацией;
  • "Предприятия ДНР/ЛНР – Торговля товарами (Ведение бизнеса) с нарушением украинского законодательства.

В СНБО сообщают, что Глоссарий рекомендуется для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора.

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Оккупация Крыма Россией

  • Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после сначала захвата "вежливыми человечками" административных ведомств, а затем проведения превдореферендума.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
  • Нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно.
  • Сейчас Россия организовала в оккупированном Крыму перепись населения.

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