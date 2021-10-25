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РНБО склала список "проросійських" Telegram-каналів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 жовтня, 19:22
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Аналіз був проведений на основі публікацій про словник РНБО термінів і словосполучень по Криму, "ЛНР" і "ДНР"

Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) знадобилося п'ять днів, щоб провести аналіз і скласти звіт проросійськи налаштованих акаунтів і телеграм-каналів. Мова поки не йде про блокування цих каналів на території України.

Про це повідомляється на сайт РНБО.

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Вивчали реакцію на Глосарій

В опублікованому звіті сказано, що предмет аналізу сьогоднішнього звіту – акаунти і телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи щодо Глосарію:

  • Klymenko Time
  • VESTI
  • Шептун
  • First
  • Новоstnoy.

А також акаунти персональних блогів:

  • Юрій Ткачов,
  • Андрій Манчук,
  • Корнілов,
  • Максим Могильницький,
  • Вадим Рабинович,
  • Moroz.Live.

"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов'язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку називають "переворотом", – сказано в звіті.

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Звязки

У звіті сказано, що зазначені телеграм-канали є своєрідними "хабба" для репостів публікацій менш популярними каналами.

" "@A_menejer", крім уже згадуваних каналів, адмініструє відомі проросійськи канали "Легітимний", "Резидент" та "ЗеРада". Ще один канал, відреагував репостами з Klymenko Time – Новоstnoy – так само адмініструється особою "@A_menejer". Новоstnoy – це канал-прокладка, яка використовується для розповсюдження публікацій проклемлівських каналів", – сказано в звіті.

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РНБО
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