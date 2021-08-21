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Зеленський схвалив санкції проти Гужви, Шарія та "Страны"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 серпня, 15:19
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Інтернет-провайдерам доручено заблокувати доступ до інформаційних ресурсів, якими володіють ці люди
Зеленський підписав укази про санкції
Зеленський підписав укази про санкції / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій стосовно головного редактора сайту "Страна.ua" Ігоря Гужви і його інформресурсу, а також стосовно журналіста Анатолія Шарія.

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Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Крім вище зазначених осіб санкції також введені проти:

  • Анни Солнцевої;
  • Любові Лукашиної;
  • Алли Бондаренко;
  • Ольги (Бондаренко) Шарій.

Також санкції накладені на активи, які афільовані з зазначеними вище особами: сайти Шарій.net, Страна.ua. В указі зазначається, що інтернет-провайдери повинні заблокувати доступи до цих веб-ресурсів та їх сторінок у соціальних мережах і YouTube. Також блокуються активи – зазначені особи не зможуть тимчасово користуватися і розпоряджатися належним їм майном.

Обмежувальні заходи введені на три роки.

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Справи Гужви і Шарія

  • Влітку 2017 року в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення.

    Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку.

  • У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте докладніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують в зраді.

    У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

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