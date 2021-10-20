РНБО створила словник російської пропаганди. Як правильно писати "ополчення Донбасу" і "русскій мір"

РНБО розробила словник, який повинен допомогти в інформаційній війні з Росією

Так званий "Кримський міст" ще й незаконна будова / Колаж "Сьогодні"

Україна визначила терміни і словосполучення, які бажано використовувати стосовно тимчасово окупованого Росією Криму та окремих сепаратистських утворень в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

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"З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії. Для протидії російським агресивним зовнішньополітичним інформаційним стратегіям Апаратом РНБО України у співпраці з Національною академією наук України із залученням профільних органів державної влади розроблено "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією РФ Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей"", – сказано в повідомленні.

Як писати і говорити

Крім всім відомого російського "На Україні" пояснюється правильне написання таких словосполучень:

"В Донбасі" – на Донбасі;

"Ближнє зарубіжжя" – Пострадянський простір або Нова Східна Європа;

"Русский мір, Русский православний світ" – ідеологія (доктрина) "руського миру";

"Малоросія" – Україна;

"Велика Вітчизняна війна" – Друга світова війна або Радянсько-німецька війна;

"Анексовані території України" – тимчасово окуповані території України;

"Заручник" – в залежності від контексту "цивільні заручники" або "військовополонені";

"Державний переворот", "заколот", "кольорова революція 2014 на Україні" – Революція Гідності;

"Возз'єднання Криму і Севастополя з Росією", "приєднання Криму", "повернення Криму" – тимчасова окупація (Росією) Криму або захоплення Росією Криму;

"Громадянська війна на Україні", "внутрішній конфлікт на Україні" – збройна агресія Росії проти України або російсько-українська війна;

"Російсько-український конфлікт" – "Озброєна агресія Росії проти України";

"Збройні формування Україна", "карателі", "Армія Києва" – Збройні Сили України, ЗСУ, Національна гвардія;

"Республіка Крим і Севастополь, місто РФ федерального значення" – Тимчасово окупований Кримський півострів;

"Агресія України проти громадян Донбасу" – Відображення агресії Росії проти України;

"Кримська влада Міністерства і відомства Республіки Крим" – Окупаційна влада Криму;

"Російська весна" в Криму – Російське вторгнення до Криму або Захоплення Росією Криму;

"Ввічливі люди" ( "Ввічливі чоловічки") – Російські силовики, російський спецназ, учасники російської спецоперації по окупації Криму;

"Кримський міст" – Незаконно побудований мостовий перехід між тимчасово окупованій АР Крим та РФ або так званий "Кримський міст";

"Магістральний газопровід "Краснодарський край-Крим" – Газопровід, побудований з порушенням законів України;

"ДНР"/"ЛНР" – ОРДО або тимчасово окуповані території Донецької/Луганської областей;

"Територія самопроголошених ДНР/ЛНР" – тимчасово окупована територія в Донецькій і Луганській областях або Територія ОРДЛО;

"Референдуми в ДНР і ЛНР" – Псевдореферендуми або фальсифіковані референдуми;

"Народ Донбасу" – Жителі ОРДЛО, що знаходяться під тимчасовою окупацією Росії;

"Ополчення Донбасу" – незаконні збройні формування (НЗФ), організовані РФ на території ОРДЛО;

"Вимушений переселенець з ДНР/ЛНР" – Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

"Державний кордон ДНР/ЛНР" – Кордон України з РФ в ОРДЛО;

"Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" – так звані документи, випущені російською окупаційною адміністрацією;

"Підприємства ДНР/ЛНР – Торгівля товарами (Ведення бізнесу) з порушенням українського законодавства.

В РНБО повідомляють, що глосарій рекомендується для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору.

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Окупація Криму Росією