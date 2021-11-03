Яценюк у суді розбереться з бородатими фейками від людей Януковича

Раніше Арсенію Яценюку вдалося спростувати в суді заяви про крадіжку грошей на "Стіні" та проживання за кордоном

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готовий довести свою правоту в суді / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк звернеться до суду, щоб відстояти свою честь та гідність у зв'язку з постійними звинуваченнями від представників родини президента Віктора Януковича.

Про це повідомила прес-служба Яценюка.

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Заява

"Пропагандисти інтернет-ресурсу, який контролюється колишнім міністром доходів та зборів, представником "сім’ї Януковича" Олександром Клименком, відповідатимуть у суді за поширення фейків. Зокрема, автор і ведуча (як зазначено на "Klimenko Time" – Арміна Хачатрян) у одному зі своїх останніх публічних продуктів життєдіяльності озвучила перелік бородатих фейків, подаючи їх як факт. При тому, що фейки вже неодноразово були спростовані у суді: "мільярд Яценюка", "24 вілли", "імміграція у США" тощо", – сказано у повідомлені.

У повідомленні зазначили, що інформаційні канали Клименка значаться у списку джерел, що поширюють антизахідну риторику та російські пропагандистські повідомлення. Однак, поки влада України думає, як з ними боротися, Яценюк "змусить їх відповідати за брехню в суді".

Хороша практика

Арсенію Яценюку вже неодноразово вдавалося відстояти в суді своє чесне ім'я. Наприклад, у 2018 році політик виграв у блогера Олега Соскіна суд у справі про наклеп. Тоді блогер заявив, що Яценюк "Вкрав гроші проекту "Стіна".

2019 року Вінницький міський суд також за позовом Яценюка визнав недостовірною інформацію, яку розповсюдила Ірина Угрюмова, про те, що екс-прем'єр, його дружина та дочки проживають за межами України.

На сторінці Facebook блогер вибачилася за брехню та написала, що розміщена нею інформація була недостовірною та не відповідала дійсності.