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Яценюк у суді розбереться з бородатими фейками від людей Януковича

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 листопада, 18:20
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Раніше Арсенію Яценюку вдалося спростувати в суді заяви про крадіжку грошей на "Стіні" та проживання за кордоном
Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готовий довести свою правоту в суді / Колаж "Сьогодні"
Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готовий довести свою правоту в суді / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк звернеться до суду, щоб відстояти свою честь та гідність у зв'язку з постійними звинуваченнями від представників родини президента Віктора Януковича.

Про це повідомила прес-служба Яценюка.

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Заява

"Пропагандисти інтернет-ресурсу, який контролюється колишнім міністром доходів та зборів, представником "сім’ї Януковича" Олександром Клименком, відповідатимуть у суді за поширення фейків. Зокрема, автор і ведуча (як зазначено на "Klimenko Time" – Арміна Хачатрян) у одному зі своїх останніх публічних продуктів життєдіяльності озвучила перелік бородатих фейків, подаючи їх як факт. При тому, що фейки вже неодноразово були спростовані у суді: "мільярд Яценюка", "24 вілли", "імміграція у США" тощо", – сказано у повідомлені.

У повідомленні зазначили, що інформаційні канали Клименка значаться у списку джерел, що поширюють антизахідну риторику та російські пропагандистські повідомлення. Однак, поки влада України думає, як з ними боротися, Яценюк "змусить їх відповідати за брехню в суді".

Хороша практика

  • Арсенію Яценюку вже неодноразово вдавалося відстояти в суді своє чесне ім'я. Наприклад, у 2018 році політик виграв у блогера Олега Соскіна суд у справі про наклеп. Тоді блогер заявив, що Яценюк "Вкрав гроші проекту "Стіна".
  • 2019 року Вінницький міський суд також за позовом Яценюка визнав недостовірною інформацію, яку розповсюдила Ірина Угрюмова, про те, що екс-прем'єр, його дружина та дочки проживають за межами України.
  • На сторінці Facebook блогер вибачилася за брехню та написала, що розміщена нею інформація була недостовірною та не відповідала дійсності.

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