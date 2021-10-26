Верховный суд ответил на замечания Данилова смешной картинкой

СНБО обвинили в попытке "подрыва основ государственности"

Верховный суд выложил мем об СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховный суд обвинил Совет национальной безопасности и обороны в нарушении судейской независимости в форме мема.

Его опубликовали на странице суда в Facebook.

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"- Кто мы? – СНБО. – Чего мы хотим? – Независимый суд. – Что мы делаем? – Нарушаем судейскую независимость", – говорится в нем.

Мем Верховного Суда. Фото: Facebook

В комментарии к посту Верховный суд добавил, что любой орган власти или чиновник, который "публично и безосновательно критикует судебную власть", сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип разделения власти и подрывает усилия тысячи судей по восстановлению нарушенных прав человека.

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В пресс-центре суда сказали LIGA.net, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, который назвал судебную власть "корпорацией" в интервью.

Что известно

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи". Он говорил, что судьи могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос.

Также секретарь СНБО утверждал, что в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений – и в одном решении могут быть зеркально противоположные интерпретации.

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