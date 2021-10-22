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Верховный Суд не указ – Садовой не отдает России останки агента НКВД Кузнецова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 октября, 18:18
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Садовой требует сначала отпустить всех узников Кремля
Россия пытается вернуть останки чекиста уже не один год / Коллаж "Сегодня"
Россия пытается вернуть останки чекиста уже не один год / Коллаж "Сегодня"

Кассационный административный суд обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) Николая Кузнецова его родственникам в Екатеринбурге (Россия). Однако мэр Львова, на территории которого захоронен герой СССР Кузнецов, в очередной раз отказал.

Свой отказ градоначальник подкрепил соответствующим решением Исполнительного комитета Львовского городского совета, который единогласно отклонил требование Верховного суда о передаче останков родственникам.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Верните наших пленных"

"Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. У меня опять два вопроса к людям, которые принимают такие решения:

  1. Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны?
  2. А не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня заключенные по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?

Наша позиция однозначна – мы не сотрудничаем с оккупантами!", – написал львовкий градоначальник на своей странице в Фейсбук.

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Также Андрей Садовой предложил судьям сначала удостовериться, реально ли существуют родственники советского разведчика, с которого в СССР сделали легенду.

Как развиваются события

  • В 2007 году российской делегации во Львове отказали в передаче останков Кузнецова.
  • В 2008-м племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.
  • В 2020 году Садовый первый раз заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.
  • При этом могила Кузнецова постоянно подвергается вандализму.

Могила Кузнецова после очередного акта вандализма
Могила Кузнецова после очередного акта вандализма

Герой или диверсант

  • Согласно официальной биографии Николая Кузнецова, до Второй мировой войны Никанор Кузнецов, сменивший имя на Николай, провел несколько месяцев в тюрьме по обвинению в антисоветчине. Вербовщиков НКВД привлекли его феноменальные языковые способности и с конца 1930-х годов Кузнецов оказался в плотной разработке чекистов.
  • Будучи уже агентом, он в конце 1930-х годов внедрился по заданию НКВД в дипломатическую среду в качестве немца Рудольфа Шмидта.
  • В годы Второй мировой войны он стал обер-лейтенантом Паулем Зибертом, поначалу летчиком, а затем пехотинцем. "Пауль Зиберт" занимался разведкой в Ровно, вошел в доверие к офицерам вермахта, полученные сведения передавались разверным в тылу врага советской властью партизанским отрядам.
  • По версии украинских историков, задание Кузнецова было устраивать провокации, которые должны были вызвать террор против украинского населения со стороны немецкой оккупационной власти. С этой целью он убивал руководителей немецкой администрации в Киеве и Львове.
  • 9 марта 1944 года Кузнецов был застрелен в селе Боратин Бродовского района во время перестрелки с бойцами УПА.
  • Через 15 лет его останки были обнаружены поисковой группой и перезахоронены во Львове на Холме Славы 27 июля 1960 года.

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