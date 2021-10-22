Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Верховний Суд не указ – Садовій не віддає Росії останки агента НКВД Кузнєцова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 18:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Садовій вимагає спочатку відпустити всіх в'язнів Кремля
Росія намагається повернути останки чекіста вже не один рік / Колаж "Сьогодні"
Росія намагається повернути останки чекіста вже не один рік / Колаж "Сьогодні"

Касаційний адміністративний суд зобов'язав виконком Львівської міської ради передати останки агента Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС) Миколи Кузнєцова його родичам в Єкатеринбурзі (Росія). Однак мер Львова, на території якого похований герой СРСР Кузнєцов, в черговий раз відмовив.

Свою відмову градоначальник підкріпив відповідним рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради, яка одноголосно відхилив вимогу Верховного суду про передачу останків родичам.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Поверніть наших полонених"

"Це вже не перше таке судове рішення у цій справі. Я вкотре маю 2 питання до людей, які ухвалюють такі рішення:

  • 1. Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни?
  • 2. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях?

Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами!", – написав градоначальник на своїй сторінці в Фейсбук.

Реклама

Також Андрій Садовий запропонував суддям спочатку впевнитися, чи реально є родичі радянського розвідника, з якого в СРСР зробили легенду.

Як розвиваються події

  • У 2007 році російській делегації у Львові відмовили в передачі останків Кузнєцова.
  • У 2008-му племінниця розвідника Маргарита Брюханова звернулася до влади Львова з проханням перепоховати його прах в Шірокореченському меморіалі в російському Єкатеринбурзі.
  • У 2020 році Садовий перший раз заявив, що Львів не віддасть РФ прах Кузнєцова, поки українці знаходяться в російських в'язницях і полоні.
  • При цьому могила Кузнєцова постійно піддається вандалізму.

Могила Кузнєцова після чергового акту вандалізму
Могила Кузнєцова після чергового акту вандалізму

Герой або диверсант

  • Згідно з офіційною біографією Миколи Кузнєцова, до Другої світової війни Никанор Кузнецов, який змінив ім'я на Микола, провів кілька місяців у в'язниці за звинуваченням у антирадянщини. Вербувальників НКВД сподобалися його феноменальні мовні здібності і з кінця 1930-х років Кузнецов опинився в щільній розробці чекістів.
  • Будучи вже агентом, він в кінці 1930-х років увійшов за завданням НКВС в дипломатичну середу в якості німця Рудольфа Шмідта.
  • У роки Другої світової війни він став обер-лейтенантом Паулем Зібертом, спочатку льотчиком, а потім піхотинцем. "Пауль Зіберт" займався розвідкою в Рівному, увійшов в довіру до офіцерів вермахту, отримані відомості передавалися розгорнутим в тилу ворога радянською владою партизанським загонам.
  • За версією українських істориків, завдання Кузнєцова було влаштовувати провокації, які повинні були викликати терор проти українського населення з боку німецької окупаційної влади. З цією метою він вбивав керівників німецької адміністрації в Києві і Львові.
  • 9 березня 1944 року Кузнєцов був застрелений в селі Боратин Бродівського району під час перестрілки з бійцями УПА.
  • Через 15 років його останки виявила пошукова група. Їх перепоховалиу Львові на пагорбі Слави 27 липня 1960 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти