Верховний Суд не указ – Садовій не віддає Росії останки агента НКВД Кузнєцова

Садовій вимагає спочатку відпустити всіх в'язнів Кремля

Росія намагається повернути останки чекіста вже не один рік / Колаж "Сьогодні"

Касаційний адміністративний суд зобов'язав виконком Львівської міської ради передати останки агента Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС) Миколи Кузнєцова його родичам в Єкатеринбурзі (Росія). Однак мер Львова, на території якого похований герой СРСР Кузнєцов, в черговий раз відмовив.

Свою відмову градоначальник підкріпив відповідним рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради, яка одноголосно відхилив вимогу Верховного суду про передачу останків родичам.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Поверніть наших полонених"

"Це вже не перше таке судове рішення у цій справі. Я вкотре маю 2 питання до людей, які ухвалюють такі рішення:

1. Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни?

2. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях?

Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами!", – написав градоначальник на своїй сторінці в Фейсбук.

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Також Андрій Садовий запропонував суддям спочатку впевнитися, чи реально є родичі радянського розвідника, з якого в СРСР зробили легенду.

Як розвиваються події

У 2007 році російській делегації у Львові відмовили в передачі останків Кузнєцова.

У 2008-му племінниця розвідника Маргарита Брюханова звернулася до влади Львова з проханням перепоховати його прах в Шірокореченському меморіалі в російському Єкатеринбурзі.

У 2020 році Садовий перший раз заявив, що Львів не віддасть РФ прах Кузнєцова, поки українці знаходяться в російських в'язницях і полоні.

При цьому могила Кузнєцова постійно піддається вандалізму.

Могила Кузнєцова після чергового акту вандалізму

Герой або диверсант