Верховний Суд не указ – Садовій не віддає Росії останки агента НКВД Кузнєцова

Касаційний адміністративний суд зобов'язав виконком Львівської міської ради передати останки агента Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС) Миколи Кузнєцова його родичам в Єкатеринбурзі (Росія). Однак мер Львова, на території якого похований герой СРСР Кузнєцов, в черговий раз відмовив.
Свою відмову градоначальник підкріпив відповідним рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради, яка одноголосно відхилив вимогу Верховного суду про передачу останків родичам.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
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"Поверніть наших полонених"
"Це вже не перше таке судове рішення у цій справі. Я вкотре маю 2 питання до людей, які ухвалюють такі рішення:
- 1. Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни?
- 2. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях?
Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами!", – написав градоначальник на своїй сторінці в Фейсбук.
Також Андрій Садовий запропонував суддям спочатку впевнитися, чи реально є родичі радянського розвідника, з якого в СРСР зробили легенду.
Як розвиваються події
- У 2007 році російській делегації у Львові відмовили в передачі останків Кузнєцова.
- У 2008-му племінниця розвідника Маргарита Брюханова звернулася до влади Львова з проханням перепоховати його прах в Шірокореченському меморіалі в російському Єкатеринбурзі.
- У 2020 році Садовий перший раз заявив, що Львів не віддасть РФ прах Кузнєцова, поки українці знаходяться в російських в'язницях і полоні.
- При цьому могила Кузнєцова постійно піддається вандалізму.
Герой або диверсант
- Згідно з офіційною біографією Миколи Кузнєцова, до Другої світової війни Никанор Кузнецов, який змінив ім'я на Микола, провів кілька місяців у в'язниці за звинуваченням у антирадянщини. Вербувальників НКВД сподобалися його феноменальні мовні здібності і з кінця 1930-х років Кузнецов опинився в щільній розробці чекістів.
- Будучи вже агентом, він в кінці 1930-х років увійшов за завданням НКВС в дипломатичну середу в якості німця Рудольфа Шмідта.
- У роки Другої світової війни він став обер-лейтенантом Паулем Зібертом, спочатку льотчиком, а потім піхотинцем. "Пауль Зіберт" займався розвідкою в Рівному, увійшов в довіру до офіцерів вермахту, отримані відомості передавалися розгорнутим в тилу ворога радянською владою партизанським загонам.
- За версією українських істориків, завдання Кузнєцова було влаштовувати провокації, які повинні були викликати терор проти українського населення з боку німецької окупаційної влади. З цією метою він вбивав керівників німецької адміністрації в Києві і Львові.
- 9 березня 1944 року Кузнєцов був застрелений в селі Боратин Бродівського району під час перестрілки з бійцями УПА.
- Через 15 років його останки виявила пошукова група. Їх перепоховалиу Львові на пагорбі Слави 27 липня 1960 року.