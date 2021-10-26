Верховний суд відповів на зауваження Данилова смішною картинкою

РНБО звинуватили у спробі "підриву основ державності"

Верховний суд виклав мем про РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховний суд звинуватив Раду національної безпеки та оборони у порушенні суддівської незалежності у формі мема.

Його опублікували на сторінці суду у Facebook.

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"- Хто ми? – РНБО. – Чого ми хочемо? – Незалежний суд. – Що ми робимо? – Порушуємо суддівську незалежність", – йдеться у ньому.

Мем Верховного Суду. Фото: Facebook

У коментарі до публікації Верховний суд додав, що будь-який орган влади чи чиновник, який "публічно та безпідставно критикує судову владу", свідомо підриває основи державності, порушує принцип поділу влади та підриває зусилля тисячі суддів щодо відновлення порушених прав людини.

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У пресцентрі суду сказали LIGA.net, що це була відповідь секретареві РНБО Олексію Данилову, який назвав судову владу "корпорацією" в інтерв'ю.

Що відомо

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що "судова корпорація зі своїми правилами та взаємовідносинами є не менш небезпечною для України, ніж олігархи". Він казав, що судді можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити чи уповільнити будь-яке питання.

Також секретар РНБО стверджував, що в Україні абсолютно відсутній аналіз ухвалення судових рішень – і в одному рішенні можуть бути дзеркально протилежні інтерпретації.

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