Венгрия не пускает Украину в НАТО. Киев четко ответил на обвинения Сийярто

В Министерстве иностранных дел опровергли заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в Украине нарушают права этнических венгров.
Об этом спикер Олег Николенко заявил в комментарии "Сегодня".
"Категорически отвергаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это – надуманные и политизированные суждения", – сказал он.
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По словам спикера, напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ.
"Никаких угроз для их национальных меньшинств не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", – отметил он.
Николенко также отметил, что в последние годы Украина максимально открыта к диалогу в вопросе возможностей для национальных сообществ, в частности венгерского, и сотрудничает с Венгрией на разных уровнях.
Он напомнил, что по украинской инициативе в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.
"В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подчеркнул Николенко.
Что известно?
- На днях Петер Сийярто заявил, что Венгрия согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств. По его словам, власти Венгрии недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.
- Отношения Украины и Венгрии на протяжении последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.
- Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.
- Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье. В январе 2021 года Петер Сийярто уже во второй раз потребовал присутствия на Закарпатье постоянных наблюдателей ОБСЕ, чтобы следить за соблюдением прав венгерского меньшинства. Он объяснил это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры.