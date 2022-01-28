Угорщина не пускає Україну до НАТО. Київ чітко відповів на звинувачення Сіярто

Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом, зазначили у МЗС.

Олег Ніколенко (ліворуч) та Петер Сіярто (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ спростували заяву голови МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що в Україні порушують права етнічних угорців.

Про це речник Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні".

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"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це – надумані та політизовані судження", – сказав він.

За словами речника, навпаки, у нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот.

"Жодних загроз для їхніх національних меншин не існує. Ми високо цінуємо етнічну та національну різноманітність українського суспільства" , – зазначив він.

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Ніколенко також зазначив, що останніми роками Україна максимально відкрита до діалогу у питанні можливостей для національних спільнот, зокрема угорської, та співпрацює з Угорщиною на різних рівнях.

Він нагадав, що з української ініціативи у лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна та результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Тільки разом ми можемо зміцнити безпеку у регіоні Центральної Європи", – наголосив Ніколенко.

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