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Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, но при одном условии

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 января, 14:38
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Глава МИД Венгрии призвал уважать права нацменьшинств
Петер Сийярто назвал условие согласия Венгрии на Украину в НАТО. Коллаж "Сегодня"
Петер Сийярто назвал условие согласия Венгрии на Украину в НАТО. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Венгрия согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", – сказал он.

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По словам Сийярто, власть Венгрии недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", – заявил политик.

Конфликт с Венгрией

  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
  • Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.
    "Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", – заявил премьер в мае 2014 года во время выступления в парламенте.
  • В 2020 году депутаты от партии Орбана "Фидес" назвали обыски СБУ в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье политически мотивированными и пообещали обратиться в международный суд.
  • В январе 2021 года Петер Сийярто уже во второй раз потребовал присутствия на Закарпатье постоянных наблюдателей ОБСЕ, чтобы следить за соблюдением прав венгерского меньшинства. Он объяснил это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры.

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