Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, но при одном условии

Глава МИД Венгрии призвал уважать права нацменьшинств

Петер Сийярто назвал условие согласия Венгрии на Украину в НАТО. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Венгрия согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", – сказал он.

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По словам Сийярто, власть Венгрии недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", – заявил политик.

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