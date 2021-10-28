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В ТКГ отметили, что Россия до сих пор не в курсе сути Минских соглашений

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 октября, 14:28
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Позиция РФ препятствует продвижению в обсуждении политической части Минских соглашений
Переговорный процесс затягивается из-за России
Переговорный процесс затягивается из-за России / Фото: Коллаж: Сегодня

Рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части на заседаниях ТКГ сложно из-за того, что российская сторона не может четко сформулировать, как она понимает суть Минских соглашений. Такое мнение выразила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, пишет УНН.

По информации украинской стороны, пока РФ не разберется, между кем заключены документы, – продвижение в переговорном процессе не предвидится.

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"Российская сторона не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Основой урегулирования конфликта, есть выполнение решений лидеров государств "нормандского формата", а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российская сторона продолжает ограничивать возможности пересечения линии разграничения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, даже несмотря на многочисленные призывы украинской стороны разрешить гражданам, проживающим в ОРДЛО, получить помощь со стороны Украины.

"В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали. Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", – отметила украинская сторона.

Также стало известно, что РФ потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову и заменить ее на нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, что Российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого.

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Россия в ТКГ

Также отметим, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что РФ нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

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