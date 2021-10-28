В ТКГ отметили, что Россия до сих пор не в курсе сути Минских соглашений

Позиция РФ препятствует продвижению в обсуждении политической части Минских соглашений

Переговорный процесс затягивается из-за России / Фото: Коллаж: Сегодня

Рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части на заседаниях ТКГ сложно из-за того, что российская сторона не может четко сформулировать, как она понимает суть Минских соглашений. Такое мнение выразила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, пишет УНН.

По информации украинской стороны, пока РФ не разберется, между кем заключены документы, – продвижение в переговорном процессе не предвидится.

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"Российская сторона не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Основой урегулирования конфликта, есть выполнение решений лидеров государств "нормандского формата", а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российская сторона продолжает ограничивать возможности пересечения линии разграничения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, даже несмотря на многочисленные призывы украинской стороны разрешить гражданам, проживающим в ОРДЛО, получить помощь со стороны Украины.

"В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали. Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", – отметила украинская сторона.

Также стало известно, что РФ потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову и заменить ее на нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, что Российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого.

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Россия в ТКГ

В августе Россия срывала работу гуманитарной подгруппы попыткой привлечь туда террористку Майю Пирогову. Подобный жест со стороны РФ украинская делегация назвала сознательной попыткой сорвать консультации.

Также Россия самоустранилась от переговорного процесса, отказываясь признавать себя стороной конфликта. Гармаш отмечал, что говорить о компромиссах разрешения ситуации на Донбассе возможно лишь после признания Россией себя стороной конфликта.

В июле Россия устроила подставу новому представителю ОБСЕ. На заседании политической подгруппы российская делегация обманула Сильвию Берман, чтобы легализовать участие террористки из т.н. "ДНР".

Также отметим, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что РФ нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.