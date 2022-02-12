В "Слуге народа" заявили о готовности Зеленского и депутатов защищать Украину

Провластная партия "Слуга народа" готова защищать страну и ее граждан от российской агрессии. Об этом говорится в обращении председателя политической партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
Заявление
"Президент, правительство и фракция монобольшинства единодушны и бескомпромиссны в своей готовности оградить Украину от агрессивных действий России. По всей стране создается система территориальной обороны и сопротивления. В режиме 24/7 мы координируемся со всеми ведущими странами мира. Работаем вместе на всех уровнях, во всех уголках страны. Государство готово ко всем сценариям развития ситуации – в том числе и худшим", - говорится в заявлении.
Отмечается, что агрессор пытается запугать Украину и весь мир, посеять панику внутри нашей страны, пытаясь сломить наше желание к сопротивлению.
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"Мы спокойны не потому, что не видим внешние угрозы, мы спокойны потому, что готовы защищать страну от любых угроз – и реальных, и виртуальных", - отметила Шуляк.
Действия политиков
- 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился в Херсонской области, где недалеко от админграницы с временно оккупированным Крымом проходят тактико-специальные учения МВД. Президент заявил, что армия и граждане страны готовы дать отпор агрессору.
- Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал в Facebook срочно созвать заседание СНБО и Верховной Рады, чтобы принят план действий на случай агрессии.
- Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сегодня Новости" сообщил, что Верховная Рада Украины переходит в ежедневный режим работы.