В "Слуге народа" заявили о готовности Зеленского и депутатов защищать Украину

Нардепы готовы оградить Украину от агрессивных действий России

В партии монобольшинства сообщили о своей позиции/Коллаж "Сегодня"

Провластная партия "Слуга народа" готова защищать страну и ее граждан от российской агрессии. Об этом говорится в обращении председателя политической партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

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"Президент, правительство и фракция монобольшинства единодушны и бескомпромиссны в своей готовности оградить Украину от агрессивных действий России. По всей стране создается система территориальной обороны и сопротивления. В режиме 24/7 мы координируемся со всеми ведущими странами мира. Работаем вместе на всех уровнях, во всех уголках страны. Государство готово ко всем сценариям развития ситуации – в том числе и худшим", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что агрессор пытается запугать Украину и весь мир, посеять панику внутри нашей страны, пытаясь сломить наше желание к сопротивлению.

"Мы спокойны не потому, что не видим внешние угрозы, мы спокойны потому, что готовы защищать страну от любых угроз – и реальных, и виртуальных", - отметила Шуляк.

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