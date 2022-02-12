Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал "Наш" закритий ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💥 Розстріл на "Південмаші"
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

У "Слузі народу" заявили про готовність Зеленського та депутатів захищати Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 16:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардепи готові захистити Україну від агресивних дій Росії
У партії монобільшості повідомили про свою позицію/Колаж "Сьогодні"
У партії монобільшості повідомили про свою позицію/Колаж "Сьогодні"

Провладна партія "Слуга народу" готова захищати країну та її громадян від російської агресії. Про це йдеться у зверненні голови політичної партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Заява

"Президент, уряд і фракція монобільшості одностайні та безкомпромісні у своїй готовності захистити Україну від агресивних дій Росії. По всій країні створюється система територіальної оборони та спротиву. У режимі 24/7 ми координуємося з усіма провідними країнами світу. Працюємо разом на всіх рівнях, у всіх куточках країни. Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації – у тому числі і найгірших", - йдеться у заяві.

Реклама

Наголошується, що агресор намагається залякати Україну та весь світ, посіяти паніку всередині нашої країни, намагаючись зламати нашу волю до спротиву.

"Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішніх загроз, ми спокійні, тому що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних", зауважила Шуляк.

Дії політиків

  • 12 лютого президент України Володимир Зеленський перебував у Херсонській області, де неподалік адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом відбуваються тактико-спеціальні навчання МВС. Президент заявив, що армія та громадяни країни готові дати відсіч агресору.
  • Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко вимагав у Facebook терміново скликати засідання РНБО та Верховної Ради, щоб прийняти план дій на випадок агресії.
  • Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сьогодні Новини" повідомив, що Верховна Рада України переходить у щоденний режим роботи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Особливий статус Донбасу: як його бачать Україна й Росія та чи буде знайдено компроміс Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

244 974

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти