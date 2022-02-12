У "Слузі народу" заявили про готовність Зеленського та депутатів захищати Україну

Нардепи готові захистити Україну від агресивних дій Росії

У партії монобільшості повідомили про свою позицію/Колаж "Сьогодні"

Провладна партія "Слуга народу" готова захищати країну та її громадян від російської агресії. Про це йдеться у зверненні голови політичної партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Заява

"Президент, уряд і фракція монобільшості одностайні та безкомпромісні у своїй готовності захистити Україну від агресивних дій Росії. По всій країні створюється система територіальної оборони та спротиву. У режимі 24/7 ми координуємося з усіма провідними країнами світу. Працюємо разом на всіх рівнях, у всіх куточках країни. Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації – у тому числі і найгірших", - йдеться у заяві.

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Наголошується, що агресор намагається залякати Україну та весь світ, посіяти паніку всередині нашої країни, намагаючись зламати нашу волю до спротиву.

"Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішніх загроз, ми спокійні, тому що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних", – зауважила Шуляк.

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