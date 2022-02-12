"Сюрпризи можуть бути будь-якої миті": Зеленський звернувся до українців

Президент закликав розраховувати виключно на свої сили

Наразі президент перебуває в Херсонській області, де проходять тактико-спеціальні навчання МВС/Колаж "Сьогодні"

Україна готова до того, що будь-якої миті з будь-якого боку може статися напад на нашу країну. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Херсонщині, де неподалік адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом проходять тактико-спеціальні навчання МВС, повідомляє телеканал Україна 24.

В очікуванні сюрпризів

"Ми з вами розуміємо, що сьогодні сюрпризи (дестабілізація обстановки всередині країни, спровокована зовнішніми силами, чи вторгнення. – Ред.) можуть бути будь-якої миті. Ми маємо розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попередження. Головне, щоб ми були готові до всього. І саме це відпрацьовується, щоб бути готовим до будь-яких кроків з будь-якого боку та з будь-яких кордонів. На мою думку, наші фахівці, наша команда, наші міністерства, наші військові на дуже високому рівні, який вони сьогодні продемонстрували", – сказав Зеленський журналістам.

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