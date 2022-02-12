МЗС звернулося до українців: ЗСУ готові дати відсіч

На тлі нових повідомлень про готовність Росії спільно з Білоруссю вторгнутися на територію України, Міністерство закордонних справ України запевнило громадян країни та міжнародне співтовариство у готовності протидіяти агресивним діям Кремля.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України
Заява
"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку. Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій та готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв'язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну інформацію, яка дозволяє робити своєчасні дії", – йдеться у заяві МЗС.
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У міністерстві також наголосили, що продовжують працювати над мобілізацією підтримки міжнародних партнерів для ефективнішого стримування Росії.
Обстановка
- Нова заява МЗС України з'явилася на тлі рішення урядів низки західних країн рекомендувати своїм громадянам залишити територію України.
- Ізраїльський телеканал Kan повідомив, що МЗС цієї країни оголосило про евакуацію сімей своїх дипломатів та посланців з України.
- Трохи раніше президент США Джо Байден звернувся до американців із закликом залишити територію України. Також американський лідер не виключив, що напад на нашу країну відбудеться найближчими днями.
- Також з'явилася інформація, що співробітники російської дипмісії залишають Україну. Офіційного підтвердження цього поки що немає.