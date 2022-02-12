Рада выходит на работу в ежедневном режиме – Разумков

Дмитрий Разумков ответил на вопросы журналистов

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Верховная Рада Украины будет работать в более оперативном режиме.

Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

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