Рада выходит на работу в ежедневном режиме – Разумков

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Верховная Рада Украины будет работать в более оперативном режиме.
Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".
Новость дополняется...
Верховная Рада Украины будет работать в более оперативном режиме.
Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".
Новость дополняется...
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