В Раде рассказали о втором сроке Зеленского, но при одном условии

В окружении Зеленского еще не знают, хочет ли президент на второй срок

Спикер парламента рассказал, от чего зависит второй срок Зеленского / Коллаж "Сегодня"

В окружении шестого президента Украины Владимира Зеленского пока нет ответа, пойдет ли он на второй президентский срок. И в целом вопрос второй президентской каденции Зеленского является довольно сложным.

Об этом рассказал новый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "БАЦМАН".

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От чего зависит решение

Спикер украинского парламента рассказал, что желание баллотироваться будет зависеть от выполнения предвыборной программы первого президентского срока.

"Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще. Безусловно – он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет. Это человек, который хочет осуществить свою мечту и очень много над ней работает", – поделился своими мыслями Стефанчук в интервью Олесе Бацман.

"Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там у каждого обещания стоит галочка "выполнено". И я знаю, что он действительно этого хочет", – добавил спикер.

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Стефанчук подчеркнул, что для Владимира Зеленского, как и для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе также будет решающим фактором.

Мнение команды

Сайте "Сегодня" собрал мнения народных депутатов от "Слуги народа" о втором сроке Зеленского.

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев говорит, что глава государства должен сам решать, бороться ли за свое кресло на предстоящих выборах. Но шансы повторить свой подвиг высоки.

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Нардеп Леся Забуранная не хочет останавливаться на достигнутом и планирует поддерживать президента на избирательной гонке.

Разговоры о втором сроке