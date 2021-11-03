Что в "Слуге народа" говорят о втором сроке президента Зеленского

В ноябре должен состояться съезд партии власти, но вопрос, будет ли Владимир Зеленский повторно баллотироваться, пока не стоит

Зеленский не говорит прямо, собирается ли идти на второй президентский срок / Коллаж "Сегодня"

В начале своей каденции он обещал, что идет на высшую государственную должность лишь на пять лет. Но уже при первой годовщине своего президентства Владимир Зеленский начал намекать на то, что хочет продолжить свое правление. Так он отмахивается большим количеством незаконченных дел, то жалуется на нехватку времени, то перебрасывает на избирателей, мол, пусть народ сам решит, баллотироваться снова или нет.

Без поддержки гаранта будет страдать и пропрезидентская фракция в парламенте. Однако сами депутаты монобольшинства почему-то не спешат интересоваться, пойдет ли Зеленский на выборы снова.

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Дважды в одну реку

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев говорит, что глава государства должен сам решать, бороться ли за свое кресло на предстоящих выборах. Но шансы повторить свой подвиг высоки.

"Это исключительно его личное решение. Что касается моей оценки как политолога и политического социолога, я считаю, что на сегодняшний день для этого существуют все основания. Он уверенно выигрывает у всех имеющихся на сегодняшний день политических конкурентов во втором туре. Поэтому с точки зрения мандата доверия от общества, как бы там ни менялись рейтинги, и сегодня у Володимира Зеленского точно существуют потенциальный мандат от общества на то, чтобы он шел на второй срок, и выигрывал, и был президентом еще один срок", – заявил Потураев.

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Лидер симпатий избирателей

Еще один парламентарий от монобольшинства Александр Качура на вопрос о втором сроке отшутился:

"Это от Зеленского зависит. Я думаю, что мы точно не можем на это повлиять. Единственный человек, который может повлиять, это Елена Зеленская (жена президента — Ред.), будет ли он идти на второй срок".

Но нардеп солидарен со своим коллегой Потураевым в том, что Зеленский получит на предстоящих выборах большую поддержку.

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"Пока что по поддержке людей и после того, как они оценивают его работу, он в данный момент находится на первом месте по симпатиям всех украинских граждан. Еще существует время. Думаю, что необходимо стараться максимально все реализовать в первую каденцию. Если не будет необходимо, то выбор сделает только Владимир Александрович", – подытожил политик.

Нардеп Леся Забуранная не хочет останавливаться на достигнутом и планирует поддерживать президента на избирательной гонке: