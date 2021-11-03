Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚑 Советы доктора Комаровского
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Что в "Слуге народа" говорят о втором сроке президента Зеленского

Эксклюзив
Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
3 ноября, 06:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ноябре должен состояться съезд партии власти, но вопрос, будет ли Владимир Зеленский повторно баллотироваться, пока не стоит
Зеленский не говорит прямо, собирается ли идти на второй президентский срок / Коллаж "Сегодня"
Зеленский не говорит прямо, собирается ли идти на второй президентский срок / Коллаж "Сегодня"

В начале своей каденции он обещал, что идет на высшую государственную должность лишь на пять лет. Но уже при первой годовщине своего президентства Владимир Зеленский начал намекать на то, что хочет продолжить свое правление. Так он отмахивается большим количеством незаконченных дел, то жалуется на нехватку времени, то перебрасывает на избирателей, мол, пусть народ сам решит, баллотироваться снова или нет.

Без поддержки гаранта будет страдать и пропрезидентская фракция в парламенте. Однако сами депутаты монобольшинства почему-то не спешат интересоваться, пойдет ли Зеленский на выборы снова.

Реклама

Дважды в одну реку

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев говорит, что глава государства должен сам решать, бороться ли за свое кресло на предстоящих выборах. Но шансы повторить свой подвиг высоки.

"Это исключительно его личное решение. Что касается моей оценки как политолога и политического социолога, я считаю, что на сегодняшний день для этого существуют все основания. Он уверенно выигрывает у всех имеющихся на сегодняшний день политических конкурентов во втором туре. Поэтому с точки зрения мандата доверия от общества, как бы там ни менялись рейтинги, и сегодня у Володимира Зеленского точно существуют потенциальный мандат от общества на то, чтобы он шел на второй срок, и выигрывал, и был президентом еще один срок", – заявил Потураев.

Реклама

Лидер симпатий избирателей

Еще один парламентарий от монобольшинства Александр Качура на вопрос о втором сроке отшутился:

"Это от Зеленского зависит. Я думаю, что мы точно не можем на это повлиять. Единственный человек, который может повлиять, это Елена Зеленская (жена президента — Ред.), будет ли он идти на второй срок".

Но нардеп солидарен со своим коллегой Потураевым в том, что Зеленский получит на предстоящих выборах большую поддержку.

Реклама

"Пока что по поддержке людей и после того, как они оценивают его работу, он в данный момент находится на первом месте по симпатиям всех украинских граждан. Еще существует время. Думаю, что необходимо стараться максимально все реализовать в первую каденцию. Если не будет необходимо, то выбор сделает только Владимир Александрович", – подытожил политик.

Нардеп Леся Забуранная не хочет останавливаться на достигнутом и планирует поддерживать президента на избирательной гонке:

"Лично я этот вопрос не задавала. Однозначно, общество это беспокоит. Как мы слышали президента, он выразил свое желание максимально выполнить все обещания и я думаю, что абсолютно нормальным и логичным будет, что если и дальше мы будем выполнять реформы, начинать их, делать реальные сдвиги под лидерством президента, мы точно будем его поддерживать и просить о том, чтобы он уходил на второй срок".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять