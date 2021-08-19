Зеленский намекнул на второй президентский срок

Президент еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что идет на Банковую только на пять лет, но планы, похоже, меняются

Зеленский еще думает над своим будущим в политике. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский традиционно не опроверг, и не подтвердил своих планов на второй президентский срок, но намекнул, что ему нужно будет закончить "некоторые вещи", которые не вместятся в первую его пятилетку.

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Об этом он сказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation и Funke Media.

По его словам, еще не пришло время принимать решение, баллотироваться ли на второй срок.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром. Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно (станет) — это не моя амбиция", – сказал Зеленский.

ЗеПрезидент

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая 2019 года. Выборы он выиграл с рекордным отрывом: набрал 73% голосов против 24% у Порошенко.

До этого Зеленский никогда не был в политике, работал на телевидении. Больше всего известен выступлениями в КВН и юмористических шоу "95 квартала". А в телесериале "Слуга народа" сыграл роль Василия Голобородько – учителя истории, которого избирают президентом Украины.

Уже на второй день своего президентства Зеленский выдал указ о роспуске Верховной Рады, после чего, уже с новым созывом парламента, лишил депутатов неприкасаемости, были приняты законы об импичменте президента, земельная и судебная реформы и многое другое.

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

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Тем временем в "Слуге народа" уже высказались, поддержат ли Зеленского на второй президентский срок. Глава партии Александр Корниенко отмечал, что у президентской команды сейчас главный план – выполнить предвыборные обещания Зеленского и "слуг народа".

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