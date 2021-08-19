Зеленський натякнув на другий президентський термін

Президент ще до перемоги на виборах неодноразово заявляв, що йде на Банкову тільки на п'ять років, але плани, схоже, змінюються

Зеленський ще думає над своїм майбутнім у політиці. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський традиційно не спростував, і не підтвердив своїх планів щодо другого президентського терміну, але натякнув, що йому потрібно буде закінчити "деякі речі", які не вмістяться в першу його п'ятирічку.

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Про це він сказав в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation і Funke Media.

За його словами, ще не настав час ухвалювати рішення, чи балотуватися на другий термін.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом. Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво (стане) – це не моя амбіція", – сказав Зеленський.

ЗеПрезидент

Володимир Зеленський став шостим президентом України 20 травня 2019 року. Вибори він виграв з рекордним відривом: набрав 73% голосів проти 24% у Порошенка.

До цього Зеленський ніколи не був у політиці, працював на телебаченні. Найбільше відомий виступами в КВН і гумористичних шоу "95 кварталу". А в телесеріалі "Слуга народу" зіграв роль Василя Голобородька – вчителя історії, якого обирають президентом України.

Вже на другий день свого президентства Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради, після чого, вже з новим скликанням парламенту, позбавив депутатів недоторканності, були прийняті закони про імпічмент президента, земельна і судова реформи і багато іншого.

Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін. Водночас під час пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні минулого року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.

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Тим часом у "Слугу народу" вже висловилися, чи підтримають Зеленського на другий президентський строк. Глава партії Олександр Корнієнко зазначав, що у президентської команди зараз головний план – виконати передвиборні обіцянки Зеленського і "слуг народу".

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