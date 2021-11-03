Гордон: Зеленский не пойдет на второй срок

Известный журналист считает, что нормальный человек не может долго находиться в большой политике

Дмитрий Гордон не верит во второй срок Зеленского / Коллаж "Сегодня"

Шестой президент Украины Владимир Зеленский скорее всего не пойдет на второй срок.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Прогноз

"У меня есть ощущение, что Владимир Зеленский не пойдет на второй срок... Я думаю, что он столкнулся с огромными вызовами и испытаниями для себя, окунувшись в политическую жизнь Украины. Из чего состоит любая политическая жизнь любой страны, в частности Украины? Из предательств, негодяйства, "чернухи", грязи. Нормальный человек в этой атмосфере выжить не может. Поэтому если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то я удивлюсь", – заявил Гордон в эфире программы "Время Голованова".

Второй срок