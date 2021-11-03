Гордон: Зеленский не пойдет на второй срок

Шестой президент Украины Владимир Зеленский скорее всего не пойдет на второй срок.
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
Прогноз
"У меня есть ощущение, что Владимир Зеленский не пойдет на второй срок... Я думаю, что он столкнулся с огромными вызовами и испытаниями для себя, окунувшись в политическую жизнь Украины. Из чего состоит любая политическая жизнь любой страны, в частности Украины? Из предательств, негодяйства, "чернухи", грязи. Нормальный человек в этой атмосфере выжить не может. Поэтому если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то я удивлюсь", – заявил Гордон в эфире программы "Время Голованова".
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Второй срок
- В июне Владимир Зеленский ушел от ответа во время интервью на телеканале "1+1", собирается ли он идти на второй срок. В то же время он заявил, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.
- Чуть раньше на пресс-конференции, посвященной двум годам президентства, Владимир Зеленский на вопрос о втором сроке ответил, чтопока говорить об этом рано и что это будет зависеть от вещей, которые он сделал или не сделал.
- Во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский назвал условием, при котором снова пойдет в президенты – "за один президентский срок не успел осуществить все планы".
- В марте тогда еще пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не определился, будет ли он баллотироваться снова.