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Гордон: Зеленский не пойдет на второй срок

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 ноября, 05:55
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Известный журналист считает, что нормальный человек не может долго находиться в большой политике
Дмитрий Гордон не верит во второй срок Зеленского / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон не верит во второй срок Зеленского / Коллаж "Сегодня"

Шестой президент Украины Владимир Зеленский скорее всего не пойдет на второй срок.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"У меня есть ощущение, что Владимир Зеленский не пойдет на второй срок... Я думаю, что он столкнулся с огромными вызовами и испытаниями для себя, окунувшись в политическую жизнь Украины. Из чего состоит любая политическая жизнь любой страны, в частности Украины? Из предательств, негодяйства, "чернухи", грязи. Нормальный человек в этой атмосфере выжить не может. Поэтому если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то я удивлюсь", – заявил Гордон в эфире программы "Время Голованова".

Второй срок

  • В июне Владимир Зеленский ушел от ответа во время интервью на телеканале "1+1", собирается ли он идти на второй срок. В то же время он заявил, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.
  • Чуть раньше на пресс-конференции, посвященной двум годам президентства, Владимир Зеленский на вопрос о втором сроке ответил, чтопока говорить об этом рано и что это будет зависеть от вещей, которые он сделал или не сделал.
  • Во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский назвал условием, при котором снова пойдет в президенты – "за один президентский срок не успел осуществить все планы".
  • В марте тогда еще пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не определился, будет ли он баллотироваться снова.

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