Гордон: Зеленський не піде на другий термін

Шостий президент України Володимир Зеленський швидше за все не піде на другий термін.
Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
Прогноз
"Я маю відчуття, що Володимир Зеленський не піде на другий термін... Я думаю, що він зіткнувся з величезними викликами та випробуваннями для себе, поринувши в політичне життя України. З чого складається будь-яке політичне життя будь-якої країни, зокрема України? Зі зрад, негідності, "чорнухи", бруду. Нормальна людина у цій атмосфері вижити не може. Тому якщо Володимир Зеленський піде на 2-й термін, то я здивуюсь", – заявив Гордон в ефірі програми "Час Голованова".
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Другий термін
- У червні Володимир Зеленський уникнув відповіді під час інтерв'ю на телеканалі "1+1", чи збирається він йти на другий строк. В той же час він заявив, що немає політиків, які б могли скласти йому конкуренцію.
- Трохи раніше на прес-конференції, присвяченій двом рокам президентства, Володимир Зеленський на запитання про другий термін відповів, що поки що говорити про це рано і що це залежатиме від речей, які він зробив чи не зробив.
- Під час прес-конференції за підсумками року своєї роботи у травні минулого року Зеленський назвав умовою, за якої знову піде у президенти – "за один президентський строк не встиг здійснити усі плани".
- У березні тоді ще речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не визначився, чи буде він балотуватиметься знову.