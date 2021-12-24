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С "делом" Шевченко что-то не так. Неожиданное заявление Офиса генпрокурора

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
24 декабря, 14:09
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По словам нардепа, ему якобы инкриминируют создание "русского мира" в Украине
В Офисе генпрокурора отрицают открытие дела против нардепа Шевченко. Фото: коллаж "Сегодня"
В Офисе генпрокурора отрицают открытие дела против нардепа Шевченко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе генпрокурора также опровергли открытие дела против нардепа Евгения Шевченко по факту совершения госизмены.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГПУ, передает УНИАН.

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"Офис генерального прокурора не начинал уголовного производства в отношении этого народного депутата по факту совершения государственной измены", – говорится в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

Что известно?

  • 23 декабря Евгений Шевченко сообщил в соцсетях, что против него открыли уголовное производство, и он теперь в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Он заявил, что это якобы связано с его дружбой с Беларусью.
  • Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".
  • Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.

Также напомним, что народного депутата Евгения Шевченко в мае исключили из фракции "Слуга народа".

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