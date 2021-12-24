Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть События

Так дела нет? В СБУ раскрыли правду о "подозрении" нардепу Шевченко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
24 декабря, 10:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне нардеп сообщил, что он попал в один ряд с Медведчуком и Порошенко
СБУ опровергла слова нардепа. Коллаж "Сегодня"
СБУ опровергла слова нардепа. Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины не открывала ни одного уголовного производства в отношении народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщил LB.ua спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Накануне депутат утверждал, что на него завели дело по ст. 111 УК Украины "Государственная измена".

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", – заявил Дехтяренко.

Нардеп Евгений Шевченко

  • 23 декабря он сообщил в соцсетях, мол, против него открыли уголовное производство, и он теперь в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Он заявил, что это якобы связано с его дружбой с Беларусью.
  • Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.
  • При этом он выдал пару неожиданных комментарием относительно России. Так, например, Шевченко называл Россию братской и похвалил Путина за статью об Украине. Он намекнул, что нашей стране надо идти на сближение с Москвой.
  • Потом депутат вообще удивил – дал понять, что Крым "оккупировал сам себя". Мол, не Россия виновата в оккупации украинского полуострова.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять