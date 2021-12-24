Так дела нет? В СБУ раскрыли правду о "подозрении" нардепу Шевченко

Служба безопасности Украины не открывала ни одного уголовного производства в отношении народного депутата Евгения Шевченко.
Об этом сообщил LB.ua спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Накануне депутат утверждал, что на него завели дело по ст. 111 УК Украины "Государственная измена".
Далее по теме
"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", – заявил Дехтяренко.
Нардеп Евгений Шевченко
- 23 декабря он сообщил в соцсетях, мол, против него открыли уголовное производство, и он теперь в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Он заявил, что это якобы связано с его дружбой с Беларусью.
- Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.
- При этом он выдал пару неожиданных комментарием относительно России. Так, например, Шевченко называл Россию братской и похвалил Путина за статью об Украине. Он намекнул, что нашей стране надо идти на сближение с Москвой.
- Потом депутат вообще удивил – дал понять, что Крым "оккупировал сам себя". Мол, не Россия виновата в оккупации украинского полуострова.