Зі "справою" Шевченка щось не так. Несподівана заява Офісу генпрокурора

За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення "русского міра" в Україні

В офісі генпрокурора заперечують відкриття справи проти нардепа Шевченка. Фото: колаж "Сьогодні"

В офісі генпрокурора також спростували відкриття справи проти нардепа Євгена Шевченка за фактом вчинення держзради.

Про це повідомили у пресслужбі ОГПУ, передає УНІАН.

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"Офіс генерального прокурора не розпочинав кримінального провадження стосовно цього народного депутата за фактом здійснення державної зради", – йдеться у повідомленні.

Раніше в СБУ повідомили, що досудове розслідування стосовно народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.

Що відомо?

23 грудня Євген Шевченко повідомив у соцмережах, що проти нього відкрили кримінальне провадження, і він тепер в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Він заявив, що це нібито пов'язане із його дружбою з Білоруссю.

Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".

Справи, як стверджують у СБУ, хоч і немає, але через Білорусь він може мати проблеми, оскільки він неодноразово їздив до Мінська і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це, звісно, не злочин, але на тлі натягнутих стосунків Києва з Мінськом нардепа за це критикували.

Також нагадаємо, що народного депутата Євгена Шевченка у травні виключили із фракції "Слуга народу".