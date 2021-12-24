Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Влада Події

Зі "справою" Шевченка щось не так. Несподівана заява Офісу генпрокурора

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
24 грудня, 14:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення "русского міра" в Україні
В офісі генпрокурора заперечують відкриття справи проти нардепа Шевченка. Фото: колаж "Сьогодні"
В офісі генпрокурора заперечують відкриття справи проти нардепа Шевченка. Фото: колаж "Сьогодні"

В офісі генпрокурора також спростували відкриття справи проти нардепа Євгена Шевченка за фактом вчинення держзради.

Про це повідомили у пресслужбі ОГПУ, передає УНІАН.

Реклама

"Офіс генерального прокурора не розпочинав кримінального провадження стосовно цього народного депутата за фактом здійснення державної зради", – йдеться у повідомленні.

Раніше в СБУ повідомили, що досудове розслідування стосовно народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.

Що відомо?

  • 23 грудня Євген Шевченко повідомив у соцмережах, що проти нього відкрили кримінальне провадження, і він тепер в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Він заявив, що це нібито пов'язане із його дружбою з Білоруссю.
  • Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".
  • Справи, як стверджують у СБУ, хоч і немає, але через Білорусь він може мати проблеми, оскільки він неодноразово їздив до Мінська і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це, звісно, не злочин, але на тлі натягнутих стосунків Києва з Мінськом нардепа за це критикували.

Також нагадаємо, що народного депутата Євгена Шевченка у травні виключили із фракції "Слуга народу".

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

Covid’19

TV-News

Дашборд

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти