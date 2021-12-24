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То справи немає? У СБУ розкрили правду про "підозру" нардепу Шевченку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 10:39
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Напередодні нардеп повідомив, що він потрапив в один ряд із Медведчуком та Порошенком
СБУ заперечила слова нардепа. Колаж "Сьогодні"
СБУ заперечила слова нардепа. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України не відкривала жодного кримінального провадження стосовно народного депутата Євгенія Шевченка.

Про це повідомив LB.ua речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Напередодні депутат стверджував, що проти нього порушили справу за ст. 111 КК України "Державна зрада".

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування стосовно народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", – заявив Дехтяренко.

Нардеп Євгеній Шевченко

  • 23 грудня він повідомив у соцмережах, мовляв, проти нього відкрили кримінальне провадження, і він тепер в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Він заявив, що це нібито пов'язано із його дружбою з Білоруссю.
  • Справи, як стверджують у СБУ, хоч і немає, але через Білорусь він може мати проблеми, оскільки він неодноразово їздив до Мінська і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це, звісно, не злочин, але на тлі натягнутих стосунків Києва з Мінськом нардепа за це критикували.
  • При цьому він видав кілька несподіваних коментарів щодо Росії. Так наприклад, Шевченко називав Росію братньою та похвалив Путіна за статтю про Україну. Він натякнув, що нашій країні треба йти на зближення з Москвою.
  • Потім депутат узагалі здивував – дав зрозуміти, що Крим "окупував сам себе". Мовляв, не Росія винна в окупації українського півострова.

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