Депутату Шевченко вручили підозру у держзраді

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко (колишній член партії "Слуга народу") отримав підозру у держзраді. Відомо, що спричинили це його відносини з Білоруссю, а також він заявив, що йому "шиють створення російського світу в Україні".
Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Підозри
"Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило проти мене справу за ст.111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком і Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення "російського світу" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", – написав Євген Шевченко.
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Що відомо про політика
- Народного депутата Євгена Шевченка у травні виключили із фракції "Слуга народу".
- Політик Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".
- Останньою краплею для "Слуги народу" став візит Шевченка 20 квітня до Білорусі та зустріч із Олександром Лукашенком.
- Трохи раніше Євген Шевченко висловлював захоплення президентом Росії Володимиром Путіним.
- Також депутат відомий своєю заявою, що збиратиме навколо себе силовий блок із колишніх "беркутівців".