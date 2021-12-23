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Депутату Шевченко вручили підозру у держзраді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 грудня, 22:33
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Політик повідомив, що йому "шиють створення російського світу в Україні"

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко (колишній член партії "Слуга народу") отримав підозру у держзраді. Відомо, що спричинили це його відносини з Білоруссю, а також він заявив, що йому "шиють створення російського світу в Україні".

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

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Підозри

"Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило проти мене справу за ст.111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком і Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення "російського світу" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", – написав Євген Шевченко.

Що відомо про політика

  • Народного депутата Євгена Шевченка у травні виключили із фракції "Слуга народу".
  • Політик Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".
  • Останньою краплею для "Слуги народу" став візит Шевченка 20 квітня до Білорусі та зустріч із Олександром Лукашенком.
  • Трохи раніше Євген Шевченко висловлював захоплення президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Також депутат відомий своєю заявою, що збиратиме навколо себе силовий блок із колишніх "беркутівців".

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