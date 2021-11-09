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В Киеве прощаются с легендарным экс-депутатом Звягильским (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 12:27
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Звягильский скончался от коронавируса в возрасте 88 лет
Попрощаться с Ефимом Звягильским пришли нардепы и его коллеги
Попрощаться с Ефимом Звягильским пришли нардепы и его коллеги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в помещении клуба Кабинета министров проходит церемония прощания с народным депутатом восьми созывов, и.о. премьер-министра Украины (1993-1994) Ефимом Звягильским. Об этом пишет Страна.

Попрощаться с политиком пришли мэр Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, премьер-министр Денис Шмыгаль народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко, бывшие нардепы от Партии регионов Анатолий Близнюк, Татьяна Бахтева, Анна Герман. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие.

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Попрощаться пришло много политиков. Фото Страна
Экс-депутату было 88 лет. Фото KP.ua
Почтить память пришел Алексей Корниенко. Фото KP.ua
Мэр Киева Виталий Кличко пришел попрощаться с экс-депутатом. Фото KP.ua

Напомним, бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер 6 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.

Что известном о Звягильском

  • Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас это Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".
  • Являлся народным депутатом с первого по восьмой созыв. На последних парламентских выборах в 2019 году он не баллотировался впервые с 1990 года.
  • Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.
  • Являлся одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. В восьмом созыве представлял Оппозиционный блок.

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