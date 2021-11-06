Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Власть События

Бывший нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 13:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звягильский был известным политиком как в родном городе, так и в Украине
Политику было 88 лет. Фото: УНИАН
Политику было 88 лет. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 88 лет.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Реклама

"Имел честь лично знать, близко общаться и работать, с Ефимом Леонидовичем... Мощный был дядя! Глубина! Больше всего любил свой Донбасс и людей с которыми там работал всю свою жизнь... Царство Небесное!" – говорится в сообщении.

Мосийчук добавил, что Звягильский умер в Институте сердца в Киеве.

Что известном о Звягильском

  • Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас это Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".
  • Являлся народным депутатом с первого по восьмой созыв. На последних парламентских выборах в 2019 году он не баллотировался впервые с 1990 года.
  • Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.
  • Являлся одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. В восьмом созыве представлял Оппозиционный блок.

Ранее мы сообщали, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Реклама

Также напомним, умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

153 142

заболело за неделю в Украине

-2%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять