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Колишній нардеп Юхим Звягільський помер від коронавірусу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 листопада, 13:10
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Звягільський був відомим політиком як у рідному місті, так і в Україні
Політику було 88 років. Фото: УНІАН
Політику було 88 років. Фото: УНІАН

Колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 88 років.

Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Мав честь особисто знати, близько спілкуватися і працювати, з Юхимом Леонідовичем... Потужний був дядько! Глибина! Найбільше любив свій Донбас і людей з якими там працював все своє життя... Царство Небесне!" – йдеться у повідомленні.

Мосійчук додав, що Звягільський помер в Інституті серця у Києві.

Що відомо про Звягільського

  • Він народився 20 лютого 1933 року у Сталіно (зараз це Донецьк). Був директором шахтоуправління "Куйбишевська", а з листопада 1979 по листопад 1992 – директором "Шахти ім. А. Ф. Засядька".
  • Був народним депутатом з першого по восьме скликання. На останніх парламентських виборах 2019 року він не балотувався вперше з 1990 року.
  • Як найстарший за віком нардеп Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – сьомому у 2012 році та восьмому у 2014 році.
  • Був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів. У восьмому скликанні представляв Опозиційний блок.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпня помер колишній прем’єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

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Також нагадаємо, помер український письменник та політик Володимир Яворівський.

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