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У Києві прощаються із легендарним екс-депутатом Звягільським (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 12:27
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Звягільський помер від коронавірусу у віці 88 років
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у приміщенні клубу Кабінету міністрів проходить церемонія прощання із народним депутатом восьми скликань, в.о. прем'єр-міністра України (1993-1994) Юхимом Звягільським. Про це пише Страна .

Попрощатися з політиком прийшли мер Києва Віталій Кличко, уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль народний депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко, колишні нардепи від Партії регіонів Анатолій Близнюк, Тетяна Бахтєва, Ганна Герман. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та інші.

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Попрощатися прийшло багато політиків. Фото Країна
Екс-депутату було 88 років. Фото KP.ua
Вшанувати пам'ять прийшов Олексій Корнієнко. Фото KP.ua
Мер Києва Віталій Кличко прийшов попрощатися із екс-депутатом. Фото KP.ua

Нагадаємо, колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Що відомо про Звягільського

  • Він народився 20 лютого 1933 року у Сталіно (зараз це Донецьк). Був директором шахтоуправління "Куйбишевська", а з листопада 1979-го до ноябрь 1992-го – директором "Шахти ім. А. Ф. Засядька".
  • Був народним депутатом з першого по восьме скликання. На останніх парламентських виборах 2019 року він не балотувався вперше з 1990 року.
  • Як найстарший за віком нардеп Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – сьомому у 2012 році та восьмому у 2014 році.
  • Був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів. У восьмому скликанні представляв опозиційний блок.

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