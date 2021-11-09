У Києві прощаються із легендарним екс-депутатом Звягільським (фото)

У Києві у приміщенні клубу Кабінету міністрів проходить церемонія прощання із народним депутатом восьми скликань, в.о. прем'єр-міністра України (1993-1994) Юхимом Звягільським. Про це пише Страна .
Попрощатися з політиком прийшли мер Києва Віталій Кличко, уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль народний депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко, колишні нардепи від Партії регіонів Анатолій Близнюк, Тетяна Бахтєва, Ганна Герман. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та інші.
Нагадаємо, колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом.
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Що відомо про Звягільського
- Він народився 20 лютого 1933 року у Сталіно (зараз це Донецьк). Був директором шахтоуправління "Куйбишевська", а з листопада 1979-го до ноябрь 1992-го – директором "Шахти ім. А. Ф. Засядька".
- Був народним депутатом з першого по восьме скликання. На останніх парламентських виборах 2019 року він не балотувався вперше з 1990 року.
- Як найстарший за віком нардеп Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – сьомому у 2012 році та восьмому у 2014 році.
- Був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів. У восьмому скликанні представляв опозиційний блок.