Украинцы получат "тысячу Зеленского" – Рада выделит миллиарды

Деньги на выплату возьмут из налога на прибыль предприятий

За полный курс вакцинации будут платить тысячу гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада на заседании приняла за основу законопроект № 6297, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. За него проголосовали 285 нардепов.

"Целью данного законопроекта является обеспечить социальную поддержку застрахованным лицам в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулировать субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", – говорится в пояснительной записке.

3 млрд грн возьмут из налога на прибыль предприятий, рентной платы и налога на добавленную стоимость.

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Для выплат создадут виртуальные платежные карты в "Дії". Выданную за полный курс вакцинации тысячу можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, концерт, занятия спортом или путешествия по Украине поездом или самолетом и тому подобное.

"Вовина" тысяча

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн.

Граждане, которые не имеют смартфонов, смогут получить деньги другим путем, но позже и еще неизвестно каким.

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В Офисе президента предупредили о том, куда нельзя потратить полученный бонус.

Когда можно получить деньги?

Программа начнет работать 19 декабря 2021 года и продлится до конца 2022-го. На нее, как уже сообщалось, будет выделено 3 млрд грн в этом году и 3 млрд в начале следующего.