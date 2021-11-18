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Українці отримають "тисячу Зеленського" – Рада виділить мільярди

Наталія Магдик Наталія Магдик
18 листопада, 12:42
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Гроші на виплату візьмуть із податку на прибуток підприємств
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада на засіданні прийняла за основу законопроєкт № 6297, який передбачає виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України. За нього проголосували 285 нардепів.

"Метою даного законопроєкту є забезпечити соціальну підтримку застрахованим особам у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, які призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації", – йдеться у записці пояснення.

3 млрд грн візьмуть із податку на прибуток підприємств, рентної плати та податку на додану вартість.

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Для виплат створять віртуальні платіжні картки у "Дії". Видану за повний курс вакцинації тисячу можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, концерт, заняття спортом чи подорожі Україною потягом чи літаком тощо.

"Вовина" тисяча

15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але згодом і ще невідомо яким.

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В Офісі президента попередили про те, куди не можна витратити отриманий бонус

Коли можна одержати гроші?

Програма почне працювати 19 грудня 2021 року і триватиме до кінця 2022-го. На неї, як повідомлялося, буде виділено 3 млрд грн цього року і 3 млрд на початку наступного.

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