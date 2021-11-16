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Водку не купишь. В ОПУ объяснили, как потратить "тысячу Зеленского"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 ноября, 12:54
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Никифоров рассказал, почему украинцы не получат деньги на руки
У Зеленского знают, куда потратить деньги за вакцинацию. Коллаж "Сегодня"
У Зеленского знают, куда потратить деньги за вакцинацию. Коллаж "Сегодня"

Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский пообещал за вакцинацию, нельзя будет получить на руки – украинцам перечислят деньги только в виде "депозита", которые можно будет потратить на определенные услуги.

Об этом рассказал Украинской правде пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Он разъяснил, что речь идет не просто о деньгах для украинцев, а о масштабной программе по поддержке бизнеса.

"Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям, таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет – пока не скажу за техническое решение – в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров", – сказал Никифоров.

Спикер Банковой подчеркнул, что речь идет о сферах услуг, которые пострадали больше всего от пандемии и карантинных ограничений, например, театры, концерты, книги, кино, туризм (по Украине). При этом владелец "Вовкиной тысячи" сможет выбрать несколько услуг на эту сумму.

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Как реагируют на "тысячу Зеленского"

  • 15 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил хорошую новость. Тем, кто сделал две прививки от COVID-19, через приложение "Дія" перечислят тысячу гривен, которую можно будет потратить только на определенные услуги.
  • Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что такие меры нужно было принимать раньше, а сейчас власть спасает таким образом рейтинги.
  • Глава политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил, что два месяца назад он советовал власти платить по тысяче за вакцинацию. А теперь он требует пересмотреть военный бюджет и уверен, что на это можно найти средства, как нашли на "Вовкину тысячу".

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