Украина официально выступила против признания Россией "Л/ДНР"

В Верховной Раде проходит пленарное заседание

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Верховная Рада Украины приняла обращение о непризнании независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом стало известно на заседании Верховной Рады 15 февраля, которое транслирует телеканал "Украина 24".

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К кому обратились

Отмечается, что Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, а также правительствам и парламентам иностранных государств.

За проголосовали 331 народный депутат.

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Что в обращении

Отмечается, что Верховная Рада обращается с призывом:

Подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в рамках международно признанных границ. Не признавать какие-либо решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Решительно осудить любые действия Российской Федерации, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом и в Украине в частности. Рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по эскалации конфликта на государственных границах Украины. Безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении Российской Федерации для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Законопроект в России

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

"Комитет состоялся, приняты два постановления. Которые вносились КПРФ, за них проголосовали три члена комитета", — сказал источник.

Второй вариант обращения предусматривает призыв к главе государства признать независимость "ДНР" и "ЛНР", но только после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее заявлял, что в парламенте Украины готовится проект постановления, который еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" как составных частей территориальной целостности Украины.

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