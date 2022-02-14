Рада готовит "ответку" России на признание "Л/ДНР"

В парламенте готовится проект постановления о подтверждении принадлежности территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" Украине в ответ на намерения Госдумы РФ признать самопровозглашенные "республики". Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.
"Это (оккупированные территории — ред.) составляющая территории Украины. Что касается голосования в Госдуме, это не первое и не последнее решение, которое вызовет непонимание всего мира", — сказал Стефанчук.
Он сообщил, что в парламенте Украины готовится проект постановления, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" как составных частей территориальной целостности Украины.
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"Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано", — добавил спикер парламента.
Планы России
19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.
14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".
"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета", — сказал источник.
Второй вариант обращения предусматривает призыв к главе государства признать независимость "ДНР" и "ЛНР," но только после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей.
Угроза вторжения в Украину
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.