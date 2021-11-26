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"Украина не нападала на РФ": Зеленский обратился к россиянам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 ноября, 15:20
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Глава государства рассказал, что думает о скоплении российских войск вблизи Украины
Зеленский рассказал россиянам правду про Украину. Коллаж "Сегодня"
Зеленский рассказал россиянам правду про Украину. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский объяснил россиянам, что Украина не накаляет обстановку на Донбассе, а именно Россия своим бряцанием оружия провоцирует напряжение между странами, угрожая возможной полномасштабной войной. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслирует "Сегодня".

Угроза войны – это шантаж Москвы

Он считает, что вся эта истерия вокруг возможного вторжения России в Украину, скопления российских войск – это попытка запугивания.

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"Что мы видим… Накопление войск: подошли, отошли… Снайперы ходят по линии разграничения для напряжения ситуации. Снайпер стреляет – наши отвечают. Снайпер ушел, а сепаратисты снова стреляют. Поэтому вероятность атаки и эскалация могут быть в запугивании. Если мы на провокацию сильно ответим, а у них в этом время учения, накопление 100 тысяч (войск), вероятность эскалации выше", – сказал Зеленский.

Очень опасная риторика РФ

Президент считает, что Россия своими частыми передвижениями войск показывает Украине, что якобы происходит скопление сил. По его словам, сейчас из РФ просматривается очень опасная риторика.

"Есть несколько акцентов. НАТО – они очень часто повторяют вопрос НАТО, размещение войск в Украине. Эта история всегда работает на внутреннего потребителя (россиян) … Второй сигнал – Украина срывает "Минск", в "нормандском формате" нечего обсуждать … И третий сигнал – "Северный поток – 2", напряженная обстановка в Беларуси, давление на границы с Литвой и Польшей. Как это в РФ решают: обмен покоя где-то на решение каких-то проблем, то есть разыгрывают выгодную для себя карту", – подчеркнул глава государства.

Зеленский обратился к россиянам

Он объяснил россиянам, что не Украина накаляет обстановку на Донбассе.

"Хочу, чтобы русские люди понимали. Им говорят, что украинцы ничего не хотят, украинцы не видят никакого примирения, украинцы начинают эскалацию. Они ищут фундамент (для новой агрессии), потому что мы уже прошли историю с "защитой населения". По-русски людям хочу сказать – Украина не нападала никогда на Россию, у нас и в голове такого нет. Когда они говорят эскалация на границе с РФ – это плохая риторика, потому что это не граница с РФ – это контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной", – резюмировал президент.

О чем еще говорил Зеленский на пресс-марафоне

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