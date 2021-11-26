Зеленский обвинил Бурбу в срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Глава государства считает, что разведчик едва не втянул Украину в большой международный скандал

Зеленский обвинил Бурбу (справа) в предательстве. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслируют "Сегодня".

Глава государства рассказал, что к нему пришел Бурба на Банковую, предлагал варианты захвата "вагнеровцев". Но Зеленский не хотел санкционировать операцию, поскольку была угроза захвата самолета боевиками в случае принудительной посадки. На нем находилось много турецких граждан – мог возникнуть большой скандал с Турцией.

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"Я сказал, что это не наша операция, не продуманная детально. Я говорю, я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будет детально просчитано и не пострадают люди. Когда он вышел, я сказал, что после Америки он меня хочет поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, как он нам помогает… Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил – мы не проводили эту операцию – нас втянули, так и было. Не самолетом, а автобусом они заехали в Минск. И когда он (Бурба) понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией – он решил слить эту информацию, и мы прекрасно понимаем, через кого в СМИ. Он ее слил", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что после такого второй раз уже не хотел встречаться с Бурбой. Возможно, речь как раз о том моменте, когда Бурбу отправили к Ермаку, а тот передал, что якобы Зеленский приказал перенести спецоперацию.

Скандал с "вагнергейтом"