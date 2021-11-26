Зеленский обвинил Бурбу в срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Президент Владимир Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслируют "Сегодня".
Глава государства рассказал, что к нему пришел Бурба на Банковую, предлагал варианты захвата "вагнеровцев". Но Зеленский не хотел санкционировать операцию, поскольку была угроза захвата самолета боевиками в случае принудительной посадки. На нем находилось много турецких граждан – мог возникнуть большой скандал с Турцией.
"Я сказал, что это не наша операция, не продуманная детально. Я говорю, я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будет детально просчитано и не пострадают люди. Когда он вышел, я сказал, что после Америки он меня хочет поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, как он нам помогает… Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил – мы не проводили эту операцию – нас втянули, так и было. Не самолетом, а автобусом они заехали в Минск. И когда он (Бурба) понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией – он решил слить эту информацию, и мы прекрасно понимаем, через кого в СМИ. Он ее слил", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что после такого второй раз уже не хотел встречаться с Бурбой. Возможно, речь как раз о том моменте, когда Бурбу отправили к Ермаку, а тот передал, что якобы Зеленский приказал перенести спецоперацию.
Далее по теме
Скандал с "вагнергейтом"
- 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
- 19 ноября на программе "Свобода слова Савика Шустера" бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.
- Сегодня на пресс-конференции Зеленский впервые назвал причину срыва спецоперации. Он уверен, что это была не наша спецоперация по задержанию боевиков – Украину пытались в нее втянуть.